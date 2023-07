¿Galilea Montijo estaba borracha? Esto dijo tras quedar expuesta en redes sociales

Las redes sociales explotaron de indignación durante la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México donde Galilea Montijo se robó todas las miradas por su particular comportamiento al momento de presentar el show.

Espectadores mandaron al paredón a la presentadora al acusarla de aparecer borracha en pleno programa en vivo debido a las dificultades que al hablar lo que le impidieron tener una conversación fluida.

Es por ello que muchos se preguntaron su se encontraba pasada de alcohol o bajo en el efecto de alguna sustancia estupefaciente, por lo que ella misma ha decidido dar la cara y hablar de lo sucedido.

“Que vergüenza”, “Weeeey! La Galilea sí andaba bien borracha o drogada aunque digan que no”, “Anda peda? Se medica? O son los dientes nuevos?”, “No manches solo le faltó que le diera hipo! ni coordinaba los pensamientos correctamente”, fueron parte de los comentarios de rechazo por su presentación, algunos acompañados incluso de memes.

Esto dijo Galilea Montijo sobre su supuesta “borrachera”

Tras el alboroto que se desató por su poca fluidez e incomodidad al momento de animar el reality, Galilea Montijo usó el espacio del programa ‘Hoy’ para aclarar que fue lo que sucedió la noche del pasado domingo.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer a mitad de programa, les voy a contar… acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, que creen? Que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca… me están poniendo injerto de hueso pero a mitad de programa como que se despegó, como que tengo que comprar de esa cosa que es la pega más fuerte, tenía muchísimo miedo de dar el Bozzazo”, aclaró al tiempo que recordó los momentos que ha sufrido Laura Bozzo tras la caída de algunos dientes en vivo.

Galilea pidió disculpas, pero recalcó que no podría ser capaz de presentarse en su trabajo pasada de copas, por lo que no fue el caso.

“Una disculpita, usted sabe que si me gusta la agüita de Jamaica pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo tener una responsabilidad como esa, no podría”, agregó mientras pedía permiso para ir a solventar su problema con la dentadura.

Internautas no tardaron en reaccionar y bromear sobre al situación pues la también actriz continua con la dificultad para hablar.