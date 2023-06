“Come puro colágeno”, las sexys fotos del guapo novio por las que Galilea Montijo es la envidia en redes

Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias en marzo de este año , revelando que su matrimonio de más de 11 años se fracturó tras lo vivido en la pandemia por el Covid 19.

Ahora que está soltera, la conductora y actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el guapo modelo Isaac Moreno quien es más joven que ella por 8 años.

Muchos la han criticado y atacado por comenzar una nueva relación tan “pronto” de haberse divorciado de Fernando, pero ella deja claro que no le importa el qué dirán y está viviendo este momento muy feliz.

Las sexys fotos del novio de Galilea Montijo por las que la envidian en redes

Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo, es un exitoso modelo y a través de sus redes publica constantemente sus sesiones de foto donde presume su musculoso cuerpo.

Recientemente publicó unas fotos en blanco y negro en las que aparece con pantalón de cuero y sin camiseta, dejando ver sus cuadritos y con un sombrero oscuro.

Estas fotos desataron la envidia en redes, y muchas mujeres aseguran que desearían ser Galilea Montijo para “comerse ese colágeno”.

“Ay pero que envidia, quien pudiera comerse a ese papasito”, “con razón la Gali esta tan radiante comiendo ese colágeno”, “que suertuda la Gali, tremendo bombón que tiene de novio”, “pero que cuerazo de hombre, demasiado sexy me muero”, “Gali llévalo a la luna por nosotras”, y “que hombre tan sexy, como envidio a Galilea caray”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El joven modelo ha compartido otras sexys fotos en la playa en bañador, llenando de colirio las redes y enamorando a todas sus seguidoras.

Hasta ahora Galilea y él no han publicado fotos juntos, pero la famosa deja claro que se encuentra feliz y tranquila “estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se de y si no se da... les dije el otro día: ‘me divorcié, no me capé”.