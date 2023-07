Tuiteros descubren detalle que Ryan Gosling ha tenido que ocultar en la gira ‘Barbie’ por el mundo

Los fanáticos se han vuelto locos desde que se dio a conocer que ‘Barbie’ tendría su propia película live action con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas. Si bien el proyecto lleva varios años en tratamiento, finalmente la directora Greta Gerwig y la misma Robbie junto con Warner Bros. han logrado que sea una realidad este 20 de julio, fecha en la que se estrenará en los cines de todo el mundo.

La cinta nos mostrará el viaje de Barbie desde Barbie Land, donde todo es siempre perfecto y todos son felices, al mundo real donde todo es más gris, peligroso y conflictivo.

Si bien la protagonista definitiva es Margot Robbie, Ryan Gosling inevitablemente también roba el show cuando aparece como Ken, después de todo, es uno de los actores más cotizados de la industria.

Barbie la película Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan la nueva cinta de acción en vivo (Warner Bros)

Hace unas semanas se anunció que iniciarían la gira de prensa por diversas partes del mundo que incluye Seoul, Toronto, Los Ángeles, Sydney, la Ciudad de México y más.

Pero mientras que el mundo habla de los incréibles outfits de Margot Robbie (con justa razón), tuiteros han notado un detalles sobre Ryan Gosling del que nadie había hablado.

El detalle que Ryan Gosling estaría ocultando durante la gira de ‘Barbie’

“Ryan Gosling tiene algunos tatuajes en el brazo izquierdo, y me he dado cuenta que en toda la gira promocional ha usado camisas manga larga o sacos; y cuando usa manga corta o recogidas, siempre se para a la derecha de Margot. Ken no tiene tatuajes Ryan aún está actuando de Ken!”, se lee en la publicación de la usuaria @Sorvagsvatn.

Ryan Gosling Tuitera notó este detalle del actor (Twitter)

Aunque no se ha tocado este tema oficialmente, no es descabellado pensar que el actor ha tenido que ocultar o maquillar estos tatuajes ya que podría ser parte de los requerimientos de la producción para “no perder la magia”.

En muchas ocasiones, los tatuajes visibles pueden representar un obstáculo para los planes de promoción de una cinta por ello, recurren a estrategias como maquillaje o el usar ciertas prendas y así que el actor en cuestión mantenga en línea el aspecto del personaje que veremos en pantalla.

Barbie película El actor ha adoptado el papel de Ken hasta en la vida real (Warner Bros)

¿Cuántos tatuajes tiene Ryan Gosling y qué significan?

En 2022, Eva Mendes, esposa de Gosling, presumió un tatuaje en la muñeca que dice “de Gosling”, haciendo referencia a que “le pertenece a su esposo”. Esto provocó rumores entre los fanáticos de que Gosling también tiene uno en honor a Mendes.

Aunque Gosling ha usado tatuajes falsos para sus películas, tiene cinco reales conocidos hasta el momento y ha sido muy abierto respecto a lo que significa cada uno.

En su antebrazo izquierdo, tiene un tatuaje de lo que parece ser un cactus, pero las apariencias engañan pues en una entrevista de 2011 con The Guardian, Gosling admitió que es en realidad un tatuaje casero fallido y que originalmente debía ser una mano monstruosa dejando caer un corazón ensangrentado.

En su hombro izquierdo Gosling tiene un tatuaje con el que rinde homenaje a “The Giving Tree”. En una ocasión mencionó que su mamá a menudo leía cuentos para niños cuando era pequeño. Sin embargo, en 2010, cuando se le preguntó a Gosling sobre su tatuaje en una entrevista con Vulture, dijo: “Esa historia es la peor... No quiero ser el árbol”.

Barbie película Ryan Gosling ha hecho un increíble papel como Ken (Warner Bros)

En su muñeca izquierda se puede apreciar un tatuaje de código de barras. El actor dijo en una entrevista de 2007 con The Guardian: “Un tatuaje nunca debería ser significativo, porque en cierto punto lo odiarás y también podría hacerte reír”. Su actitud de “no es tan profundo” definitivamente está en juego con esta tinta.

En el interior de sus bíceps de lado izquierdo tiene tatuado el contorno de una mujer fantasma posando junto a un esqueleto. Si bien nunca ha confirmado su significado, se dice que el diseño está inspirado en una famosa foto de la actriz Theda Bara, quien protagonizó películas entre 1914 y 1926.

Finalmente en los nudillos de la mano izquierda tiene el nombre de su hija “Esme”, en honor a ella, por supuesto.