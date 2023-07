Margot Robbie conquista con estos accesorios que han sido clave en la ‘fiebre Barbie’ por el mundo

El estreno de la película de Barbie está cada vez más cerca y mientras tanto, sus protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling han estado recorriendo el mundo para acercarse a los fans e invitarlos personalmete al estreno.

Y aunque la galanura de Ryan Gosling siempre ha acaparado miradas, es en Margot Robbie donde están todos los reflectores.

Premier de Barbie en México Así se vivió la pink carpet con Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera (Warner Bros, Nueva Mujer)

Sin duda, su belleza y carisma son cautivadores pero lo que ha destacado es que conoce a la perfección a la muñeca Barbie al punto de hacernos creer que es la verdadera.

Junto con su estilista Andrew Mukamal, la actriz ha estado dedicada por completo a Barbie, lo cual se refleja en cada uno de los looks que ha lucido en los eventos promocionales y encuentros con la prensa.

Los accesorios en los looks más icónicos de Margot Robbie

Robbie y Mukamal están dando un paso más al crear un guardarropa sacado de la DreamHouse de Barbie Malibu. El estilista comenzó fuerte con la sesión fotográfica del 25 de junio en Los Ángeles con la que se anunció el arranque de la gira de prensa.

El experto en moda vistió a Margot Robbie con un minivestido rosa y blanco de lunares de Valentino con un escote entrecruzado que recuerda a una Barbie Pink & Fabulous de 2015. Pero lo que fue clave en ese look fue el bolso amarillo brillante que su contraparte de muñeca.

En la premier en Sydney, la actriz usó un minivestido de rayas horizontales negras y blancas que asemejaba el icónico traje de baño del mismo patrón que llevaba Barbie en 1959. Para complementar, Margot no olvidó las perfectas gafas de sol blancas con forma de ojo de gato.

Robbie también fue tendencia en su paso por Corea del Sur, donde lució dos looks en uno con el icónico Day to Night Barbie de 1985. Con el primer atuendo, el sombrero rosa y blanco y un bolso rosa fueron los detalles que le dieron todo el sentido. Mientras que en el segundo, Robbie llevó un bolso rosa a juego para hacer lucir el vestido Versace de falda de tul y un corpiño de cuentas.

Otro de los looks nos regresó a la década de 1960 y canalizó Sparkling Pink Barbie. Robbie se vistió con un look retro de Moschino que recordaba a la Barbie de 1964, aunque el look de Robbie era decididamente más brillante y sexy. Completó su look con un bolso en forma de corazón y un tocado.

Margot Robbie attends a #Barbie press conference in Seoul, South Korea. pic.twitter.com/VU5Eg0Pobi — @22metgala (@22metgala) July 3, 2023

Para la alfombra rosa en México, la actriz sorprendió con un mini vestido rosa neón con corsé de Balmain que complementó con aretes plateados y un cinturón de cadena a juego. Este look estuvo inspirado en la Barbie “Earring Magic” de los años 90.

Para crear este look, Robbie trabajó con el estilista Andrew Mukamal para que no faltara ningún detalle y en definitiva el cinturón de cadena con una estrella plateada gigante no pasó desapercibido.