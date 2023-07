Ricky Martin y Jwan Yosef anuncian ruptura: ésta fue la última vez que se les vio juntos

Después de seis años de matrimonio, Ricky Martin y Jwan Yosef se divorcian. La ex pareja publicó un comunicado en conjunto en sus redes sociales en el que se lee:

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Ricky Martin El comunicado con el que anunciaron su separación (Instagram)

Martin y Yosef tuvieron un primer contacto en redes sociales en 2015, cuando el intérprete quedó fascinado con el trabajo del artista plástico y visual. Luego de seis meses comenzaron a salir para hacer oficial la relación durante su aparición en la alfombra roja de la AmFAR Inspiration Gala de 2016. Ese mismo año anunciaron su compromiso sin embargo, contrajeron matrimonio hasta 2018.

“Soy esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Intercambiamos votos, y juramos todo, y firmamos todos los papeles que necesitábamos firmar, acuerdos prenupciales y todo”, dijo Ricky a E! News ese año.

Juntos comparten dos hijos: Lucía, nacida en 2018, y Renn, nacido en 2019 pero formaron una numerosa familia con Valentino y Matteo, los hijos gemelos que Martin tuvo en 2008.

Ricky Martin La pareja puso punto final a su matrimonio tras 6 años juntos (@ricky_martin / @jwanyosef/Instagram)

En redes sociales los fans reaccionaron a la inesperada noticia: “Que cada uno siga su vida libremente y sean felices donde quiera que el destino los lleve”; “Una separación es muy duro para todos, una nueva vida, un proceso. Que las heridas sanen pronto por el bien de los niños”; “Así debe ser. En buenos términos para que sea menos dolorosa la separación. Dios los bendiga”; “Que largo tiempo estuvieron juntos verda!! Lo que dura el enamoramiento. Después que vienen las luchas de veras de pareja . Resulta que siempre no!!”, se lee.

Y aunque algunos sólo aprovecharon para burlarles y lanzar crueles críticas por la orientación sexual del cantante, fuero más los que mostraron apoyo y comprensión.

Las últimas fotografías de Ricky Martin y Jwan Yosef juntos

Eso sí, los fans sospechaban que las cosas no estaban del todo bien entre ambos pues desde hace meses habían dejado de publicar fotografías juntos, así como también dejaron de asistir a eventos como pareja.

La última fotografía de ambos que se puede encontrar en las redes sociales de Martin es de septiembre de 2022. Ésta generó gran polémica debido a que aparecen en la cama.

“Feliz al caer en cama luego de 14 horas de filmación por día desde el pasado lunes. Trabajar con el mega equipo de profesionales y creativos since last May has been a dream. Love to all my incredible co-actors and production team of #MrsAmericanPie”, escribió el boricua.

Ricky Martin El cantante y el artista dejaron de publicar fotografías juntos meses atrás (Instagram)

Aunque a lo largo del año, las fotografías que publicó junto a Yosef fueron esporádicas, siempre expresó gran amor y admiración. “Siempre contigo y siempre riéndonos ya omri”, se lee en otra publicación.

Por su parte, la última fotografía que Yosef compartió con Martin en su cuenta de Instagram es de finales de 2021.

Jwan Yosef El artista y el cantante compartían fotos de sus viajes (Instagram)

Si bien el anuncio de separación fue publicado recientemente y ya habían tomado la decisión tiempo atrás, el cantante todavía reaccionó a las fotos más recientes de Jwan e incluso le dejó un mensaje de cumpleaños.

Ricky Martin El cantante le dio "me gusta" a la última publicación de Jwan Yosef (Instagram)