Directora de Barbie ahora hará ‘Las crónicas de Narnia’ y este sería el cast perfecto

Las Crónicas de Narnia son clásicos de la ficción infantil y fantástica con un legado que ha traspasado generaciones. Los libros de C.S. Lewis se publicaron en 1950 a través del primer libro de la serie, El león, la bruja y el armario, vendiendo más de 100 millones de copias y traducida a 47 idiomas.

Estos fueron llevados a la pantalla grande hace más de una década, ganando su propio séquito de fans, además de atraer a los lectores que quedaron fascinados con las historias que estaban plasmadas en las páginas.

Con una adaptación fiel, un elenco bien elegido y una banda sonora increíble, las cintas se convirtieron en un éxito rotundo. Sin embargo, el desarrollo de nuevas entregas de la serie de se detuvo y, finalmente, se acabó el tiempo de los derechos de Walden Media sobre la franquicia. Con el paso de los años, parecía que nunca se haría otra película de Narnia, pero ahora, según un informe de Collider, Greta Gerwig podría tomar el relevo para una adaptación para Netflix.

La directora ha estado en tendencia en el último año por la mega producción que será la película de Barbie pero ella ya había sido muy aplaudida por cintas como Lady Bird, Jackie y Little Women.

Aunque aún no hay nada confirmado, los fans (y nostras) hemos pensado en quiénes serían los actores perfectos para dar vida a los protagonistas de esta nueva saga.

El elenco perfecto para la nueva versión de ‘Las Crónicas de Narnia’

La primera película de Las crónicas de Narnia, basada en la novela de 1950 de la serie clásica de C. S. Lewis El león, la bruja y el armario, fue dirigida por Andrew Adamson con Walt Disney Pictures. Fue protagonizada por los jóvenes actores británicos William Moseley, Anna Popplewell, Georgie Henley y Skandar Keynes como los cuatro hermanos Pevensie. También contó con la magistral actuación de Tilda Swinton como la Bruja Blanca, James McAvoy como el fauno Mr. Tumnus, y Liam Neeson como el gran león Aslan.

La primera película superó todas las expectativas de taquilla en 2005, recaudó casi 750 millones de dólares y la convirtió en la película más exitosa que jamás haya hecho Walden Media.

Jack Dylan Grazer podría ser Edmund Pevensie

Jack Dylan Grazer

Jack Dylan Grazer es hijo del actor Gavin Grazer y sobrino del productor Brian Grazer. Obtuvo su gran avance en la película de terror It de Stephen King, donde interpretó a Eddie Kaspbrak, un papel que repitió en It: Capítulo 2 en 2019.

Las otras actuaciones notables de Jack Dylan Grazer incluyen Me, Myself and I, Shazam, Shazam: Fury of the Gods, We Are Who We Are, Don’t Tell a Soul, Ron’s Gone Wrong, Luca, y más. Ganó el premio MTV Movie & TV y el premio de la Asociación de Críticos de Hollywood.

Abby Ryder Fortson podría ser Susan Pevensie

Abby Ryder Fortson

Abby Ryder Fortson, quien saltó a la fama por sus interpretaciones en ‘Ant-Man and the Wasp’ y ‘Ant-Man’, también ha sido vista en proyectos como ‘The Whispers’, ‘Transparent’, ‘A Dog’s Journey’ y ‘Togetherness’, entre otros. Ganó el premio IIFC a la mejor actriz juvenil en 2017 y obtuvo una nominación como premio Young Entertainer por su papel en Ant-man.

Es una leal activista por los derechos de los animales y que tiene afinidad por escribir, caminar, surfear, leer y hornear. También tiene causas sociopolíticas como los derechos de la mujer, los problemas ambientales, la política y la protección de los votantes cerca de su corazón.

Ever Anderson podría ser Susan Pevensie

Ever Anderson

La actriz recientemente ganó reconocimiento por su protagónico en Peter & Wendy de Disney Plus. Es hija de la actriz Milla Jovovich y del director británico Paul W. S. Anderson por lo que el talento corre por sus venas.

Jonah Hauer King podría ser Peter Pevensie

Jonah Hauer King

El actor inglés ganó gran reconocimiento por interpretar al Príncipe Eric en la adaptación de acción en vivo de la película de fantasía musical de Disney La Sirenita (2023). Ha aparecido en las miniseries de televisión Howards End (2017), Mujercitas (2017) y World on Fire (2019), y en las películas The Last Photograph (2017) y A Dog’s Way Home (2019).

Ross Lynch podría ser Pevensie

Ross Lynch El actor ha tenido experiencia en series de Disney Channel

Ross Shor Lynch es un actor, cantante, compositor, músico y bailarín estadounidense. En 2013, protagonizó la película original de Disney Channel Teen Beach Movie interpretando a Brady, y su secuela.

En 2017, Lynch participó en la película My Friend Dahmer, en donde interpretó al asesino en serie Jeffrey Dahmer. En 2018, interpretó a Harvey Kinkle en la serie de Netflix Chilling Adventures of Sabrina.

Miriam Spumpkin podría ser Lucy Pevensie

Miriam Spumpkin La pequeña actriz está catapultándose a lo grande (Instagram)

Shiloh Bearman podría ser Lucy Penevsie