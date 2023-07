No se puede defender lo indefendible y amigo de Piqué reconoce que “no cae bien”

Dicen que el tiempo todo lo cura y pues Shakira está viendo cómo las heridas que le causó la traición de su expareja Gerard Piqué están sanando poco a poco. Pero quien no le fin al calvario de burlas y humillaciones es el propio Piqué, porque ha tenido que tragar grueso para aguantar las consecuencias de sus actos, y que son reprochados por millones de personas alrededor del mundo. Su mayor castigo es que no hay lugar en el planeta al que vaya sin que sea mofado.

Este fin de semana recibió su respectiva dosis de desprecio duranta la tercera edición de “La Velada de año”, el espectáculo de boxeo que reúne a los mejores streamers latinos, que se desarrolló en el estadio metropolitano de Madrid, España, con unos 60 mil asistentes y 1,5 millones de internautas conectados.

Piqué se presentó con su pareja Clara Chía Martí, con quien le fue infiel a Shakira y terminó los 12 años de relación. Él ofreció una entrevista durante el evento y fue duramente abucheado. Algo a lo que ya está acostumbrado, pero que claramente lo incomoda. Él trató de mantenerse enfocado en las preguntas y no prestarle atención.

No se puede defender lo indefendible

Gerard ha dedicado su último año de vida a su nuevo negocio: la King’s League, una liga de fútbol en la que participan jugadores profesionales y amateurs, así como steramers bajo algunas reglas especiales y distintas a las ya conocidas. Este negocio de E-Sport lo consolidó al lado de su amigo y socio Ibai Llanos, y juntos han tenido gran éxito, al punto de batir un Record Guinness en el final de temporada.

Lo cierto es que pese a que Llanos es una persona de confianza para el español, no tiene “pelos en la lengua” para decir algunas verdades sobre los seis tema que Shakira le ha dedicado a Gerard tras la desgarradora separación. En esta oportunidad, se han mantenido callado ante el estreno de la reciente canción “Copa Vacía”, en la que ella vuelve a darle con todo al padre de sus hijos, pese a que manifestó que todo es “mera coincidencia”.

Ibai a reaccionado a “Te felicito”, “Monotonía”, “Session 53″, “TQG” y “Acróstico”, pero no al último sencillo, aunque no hizo falta, porque sí lo hizo por los abucheos que recibió durante la “Velada del año”. El youtuber manifestó: “No le pitan por ser del Barca, no le pitan por la polémica futbolista, le pitan porque es una persona que no cae bien”.

Mientras que el pasado 25 de junio también volvió a mofarse de él en vivo durante una transmisión en la que estaba de invitado el cantante Ozuna, quien colaboró con Shakira en “Monotonía”. Llano, al lado de Piqué expresó: “Cuidado con un tema que creo que va a sonar en el ‘Metropolitano’. ‘No fue culpa tuya, ni fue culpa mía ‘… ¡Cuidado!”, Mientras tanto el artista urbano reía a carcajadas.

El exfutbolista, con desprecio, alcanzó a decir: “Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera. ¡Que haga lo que quiera (porque) estamos en un mundo en el cual se exprese, que haga lo que quiera!”. Ozuna fue uno de los invitados de “La Velada del año”.