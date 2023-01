Piqué, el racista: recuerdan que el ex de Shakira odia a los latinoamericanos Foto: Agencias

Una vez más Piqué se gana el rechazo u odio de todo el mundo, en especial de los latinoamericanos, sobre todo luego de que el periodista Jordi Martin reviviera un material en el que asegura que el deportista no quiere a esta raza, que se siente superior a ellos y que incluso no los tiene en el mapa, porque no les importa esta comunidad.

Con ello, surge una nueva ola de críticas sobre el ex de Shakira quien desde siempre se ha mostrado muy engreído o prepotente, pues el colmo es que durante los 12 años que tuvo de relaciones con la intérprete de ‘Monotonía’, solo llegó a pisar una sola vez su tierra natal Colombia y fue porque ella lo obligó a visitar a sus padres.

El periodista y paparazzi alegó que el exjugador del Barcelona siempre se ha mostrado muy distante de este gentilicio, porque lo considera inexistente y que incluso parece no importarle lo que ellos piensen de él, pues no representan nada importante en su vida.

Piqué reitera su rechazo a la comunidad latina

Pero, eso no es todo, pues según argumentó Jordi Martin, desde siempre Piqué ha sido muy clasista al igual que sus padres quienes nunca aceptaron que la pareja de su hijo fuera latina. Sin embargo, esto se conoció hace pocas semanas cuando Montserrat Bernabeu demostró que siempre hubo diferencias entre ella y su exyerna a quien ya ha demostrado que nunca quiso, pero por ser la madre de sus nietos tuvo que aceptarla a pesar de estar en contra de sus genes.

Lo ‘miserable’ viene de casa: Jordi Martin hace impactante revelación sobre los padres de Piqué Fotos: Agencias / @jordimartinpaparazzi

“Piqué es un tipo nefasto, a él no le gustan los latinos, porque es clasista, narcisista y no solo él sino también sus padres quienes son unos mal educados”, reiteró el paparazzi en su revelación con la que confirma una vez más que la cantante vivía un “infierno”, ya que tenía a toda la familia de su ex en contra.

La enemistad de Piqué con los futbolistas latinos

A pesar de que Piqué y Messi compartieron 13 temporadas en el equipo culé, siempre se supo que la relación entre ellos no fue nada amistosa y todo por el interés del español en el dinero y por considerar que la estrella latina no debía seguir, para poder así arreglar el fair play financiero que existía en el momento en el que Joan Laporta, presidente del Barcelona, anunció que había una deuda millonaria y no se le podía renovar el contrato al argentino.

La enemistad de Piqué con los futbolistas latinos Fotos: Agencias

El ex de Shakira fue el primero en apoyar su salida, pues consideraba “innecesario” tenerlo dentro de la plantilla de jugadores, porque se creía superior a él y que podía salir adelante sin su apoyo.

Por eso, es de extrañar que éste también tenga de aliado a Kun Agüero quien es un fiel admirador y amigo de “Leo”. Con esto queda la duda sobre su vínculo, sobre todo, porque el español no quiere tener ningún tipo de relación con la comunidad latina a quien desde siempre ha hecho a un lado. Lo más insólito es que lo tiene puertas adentro de su proyecto de la Kings League.