Shakira explica por qué se convirtió en Sirena en Copa Vacía y cómo la representa tras traición de Piqué

Shakira estrenó la noche de este jueves el nuevo video de su tema Copa Vacía junto a Manuel Turizo donde la cantante se convirtió en una hermosa sirena.

Con el cabello largo, con ondas, y rosado, y con una enorme cola azul, la cantante representó a una sirena que fue atrapada por Turizo y se veía como toda una diosa.

Pero, más allá de verse hermosa y espectacular, convertirse en sirena tiene un significado muy especial e importante para ella que pocos imaginan y lo explicó.

Te recomendamos: Shakira y su desgarradora confesión sobre la familia que no le pudo dar a sus hijos por traición de Piqué

El significado de Shakira vestida de sirena en su nuevo video Copa Vacía

Una cuenta de fans de la cantante reveló que Shakira dijo unas palabras antes del lanzamiento del video Copa Vacía, y allí explicó por qué se convirtió en una sirena.

“ La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en el basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, por supuesto”, dijo la cantante.

Esto tras la traición que vivió por parte de Piqué, por quien ella sacrificó mucho en su vida, incluso su carrera para que él avanzara en la suya y finalmente le pagó con una infidelidad.

Te recomendamos: Al estilo de las Kardashian: así es la mansión de Shakira en Miami, con gimnasio, miles de clósets y cine

“Amé esta representación, no solo es hermosa, tiene un gran significado”, “mejor dicho imposible, Shaki no deja de sorprendernos”, “toma esa Piqué, la reina ya no te necesita, te superó y te dejó atrás como la rata que eres”, “me encantó su explicación, nos representa a muchas”, y “Y finalmente regresa a su Hábitat ❤️hermosa”, fueron algunas de las reacciones de los fans.