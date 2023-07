Mientras guapo instructor salva a Shakira tras incidente, esto desata burlas entre sus seguidores

¿Se acabó la buena racha para Shakira? La cantante había tenido meses llenos de éxitos y nuevos inicios. Desde los éxitos con Bizarrap y Karol G, hasta la mudanza a Miami y el reconocimiento como “Mujer del año” por su trayectoria humanitaria y en la música.

Ahora, la cantante se volvió tendencia tras sufrir aparatoso incidente mientras practicaba surf, uno de sus deportes extremos favoritos.

Shakira se encontraba de vacaciones en Costa Rica con sus hijos y la modelo Gisele Bundchen, quien también es una gran surfista. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado luego de que una ola la tumbara, provocándole un moretón en un muslo.

Shakira La colombiana tuvo un accidente mientras surfeaba (Instagram)

Aunque no fue nada grave pues la cantante portaba una protección que evitó que se golpeara la cabeza. Su instructor le brindó ayuda de inmediato para salir del agua.

“Shakira se cayó de la tabla, por lo cual fue sacada del agua por su instructor, situación que no fue grave y solo quedó en un mal recuerdo”, describió el portal People en español

#Shakira Mientras practicaba #surf, Shakira tuvo un pequeño percance durante una sesión en #CostaRica. La artista tuvo que abandonar la práctica con la ayuda de dos hombres, uno de ellos aparentemente su instructor.

📸Cortesía al autor pic.twitter.com/5is90GDtZn — Encuadre Noticias (@EncuadreNoticia) July 4, 2023

Eso sí, en redes sociales internautas no pudieron evitar señalar que el instructor estaba “demasiado guapo” y de inmediato averiguaron de quién se trataba. Su nombre es Gorka Ezkurdia y no es la primera vez que lo vemos pues ya había estado entrenando a la colombiana antes.

Internautas aprovechar para burlarse de Shakira

“Ya no sólo factura, ahora fractura”; “Pobre mujer ,la trae la suerte volteada , necesita mayor espiritualidad y estar en paz consigo misma”; “Ahora culpará a Piqué”; “Se viene nueva canción de la caída...y nueva venganza contra Piqué”; “Procede a sacar nueva canción sobre este accidente y culpando a piqué”, se lee.

Shakira La colombiana es amante de los deportes extremos (Instagram)

Algunos aseguran que el incidente fue provocado por “la maldición de Piqué” pues el futbolista sigue hablando de ella, lo que provoca que no esté bien ni enfocada.

A finales de junio, la colombiana ofreció una exclusiva entrevista a People en Español en la que dio detalles sobre cómo se enteró de que el exfutbolista le era infiel con Clara Chía.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto...pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Gerard Piqué / Shakira Instagram: @kingsleague / You Tube: Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

Mientras tanto, Piqué sigue burlándose de su fallida relación

El ex futbolista sigue haciendo de las suyas pero si su nombre ha cobrado más relevancia no es por sus hazañas profesionales, sino por su separación con Shakira y la forma en la que ha recurrido a su podcast de la Kings League para hablar de ella.

Fue durante un encuentro con los miembros de la Kings League cuando el exjugador del F.C. Barcelona conversaba con DjMaRiiO y su novia, pero la pareja se encontraba participando en la videollamada desde un setup distinto a pesar de estar en la misma casa.

“Que os conectáis desde habitaciones separadas”, preguntó Piqué a lo que el streamer le respondió con un “sí, estamos enfadados”.