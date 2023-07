“De mal vestido a payaso”: El look de Piqué con el que intentó verse joven y terminó abucheado

Gerard Piqué se mantiene en la mira pública por su polémica separación con Shakira y su tan comentada relación con Clara Chía Martí, por lo que cada uno de sus pasos son analizados con lupa. Como era de esperarse el exfutbolista apareció en La Velada 3, evento boxístico de su amigo Ibai Llanos y dio de qué hablar.

A solo unos días del estreno de ‘Copa Vacía’ de Shakira con Manuel Turizo, con la que la cantante volvió a hacer referencia a lo que fue su ruptura, Piqué apareció en el Estadio Cívitas Metropolitano de la capital española con un look muy diferente a lo que ha venido mostrando en los últimos meses.

El odio por el empresario ha ido en aumento conforme Shakira revela detalles de lo que vivió por culpa de su infidelidad con la joven de 24 años, es por ello que en cada una de las apariciones Piqué se queda con un amargo momento y esta vez no fue la excepción.

Piqué abucheado y criticado por su look

Durante los últimos meses el exjugador del F.C. Barcelona ha aparecido con looks oversize en colores básicos, lo que ha generado distintas criticas por lucir desaliñado y hasta mal vestido. Fue él mismo quien confesó que su ropa la escoge su novia, pero al parecer esta vez decidió mostrar una nueva imagen.

His new clown look. If u don’t recognize him. This Gerard Pique. pic.twitter.com/vynLeVWa1D — Mam (@Marantmary2) July 2, 2023

El ex de Shakira acaparó las cámaras con un look bastante llamativo compuesto por una camisa de tonalidades azuladas con degradé hasta alcanzar el color celeste, además de toques de amarillo y rojo. Al outfit le sumó un pantalón beig junto con unas gafas en color azul eléctrico.

“Me vestí para la ocasión, me gusta que sea llamativo para que la gente lo vea. Hoy es un día para disfrutar de la velada, hay mucho trabajo detrás y creo que la gente lo tiene que disfrutar de verdad, va a ser histórico, de verdad”, comentó durante una de sus entrevistas con los medios en donde fueron los abucheos los grandes protagonistas.

El español no termina de convencer ni al público de su país y pese a su intento de lucir más joven y colorido, las criticas no tardaron en aparecer en redes sociales junto a los silbidos de rechazo que inundaron su entrevista.

☑️ PIQUÉ



Por los pitidos y abucheos que el exfutbolista ha recibido por parte del público del Metropolitano al aparecer en las pantallas de #LaVelada3



Aquí puedes ver el momento 👇 pic.twitter.com/g3WVb4RjgS — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 1, 2023

“Dos veces lo abuchearon por vestirse como quinceañero y por esos lentes tan ridículos. Se ve desubicado el ex de Shakira”, “Que feo y ridículo , Dios mío parece que va para un disfraz de carnavales”, “Piqué no mejora, de mal vestido a payaso”, “Clara no volvió a atinar con el look que le escogió”, “Ahora quiere lucir más joven como Shakira”, es parte de los comentarios.