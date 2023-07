Lucero Mijares debutó en teatro: renovó su estilo y ahora luce tan elegante como su famosa mamá

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento y es que finalmente hizo realidad su sueño de protagonizar una obra musical. Bajo la producción de Juan Torres, la joven de 18 años encabeza la puesta en escena El Mago, una adaptación de The Wiz: The Super Soul Musical Wonderful Wizard of Oz que marca su gran debut en teatro.

Si bien la joven ya había tenido oportunidad de participar en la puesta La jaula de las locas, así como en los conciertos de sus padres en el Auditorio Nacional y otras presentaciones, ésta es la primera vez que tiene un protagónico.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares debutará en teatro (Instagram)

Desde hace semanas, la joven ha compartido en sus redes sociales su preparación y ensayos, así como sus expectativas, alegrías y miedos por dar este gran paso. Con su gran carisma y transparencia, Lucerito ha conquistado a la audiencia, ganando su propio séquito de fans.

Así sorprendió en el último ensayo de El Mago, con lo que dejó claro que está más que preparada para triunfar.

Por supuesto con la fama han llegado los haters, quienes parecen estar listos para atacarla en cada oportunidad. Lucerito ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero ella siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares hio su debut en teatro (Instagram)

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró.

Eso sí, conforme ha ido creciendo y adentrado más en la industria, la joven ha comenzado a experimentar con su look.

Lucero Mijares debuta en teatro musical con estilo renovado y el apoyo de su mamá

En los últimos meses, Lucerito ha sorprendido con un cambio de look, manteniéndose siempre fiel a su estilo. Ahora, lejos de ser criticada, es alabada pues ante muchos se ve “tan elegante” como Lucero, al tiempo que combina la originalidad de su papá Mijares.

La joven ha tenido varias sesiones de foto para promocionar la obra de teatro, derrochando estilo con elegantes y juveniles blazer, botines y gabardinas.

En otras fotografías, se le ve con un maquillaje natural con el que resalta sus facciones.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

Por su parte, Lucero ha mostrado su etapa más orgullosa como mamá, alabando el trabajo de su hija e invitando al público a apoyarla. “Nuestra @luceromijaresoficial es Dorothy en @elmagothewiz en el #TeatroHidalgo! No se la pueden perder, les va a encantar! Mensajes de amor y esperanza con orquesta en vivo y un talentosísimo elenco MARAVILLOSO! Qué orgullosa y feliz estoy!”, escribió Lucero en sus historias de Instagram.

En la fotografía se puede ver a Lucerito con un vestido de corte skater con estampados y mucho brillo que conforma parte de su vestuario en la obra. También luce su ya icónico cabello rizado el cual ha dicho que jamás cambiará.

“Nuestra Dorothy en @elmagothewiz! Estoy sin palabras desde ayer, vi su debut y este maravillooso musical es un espectáculo sin igual! Créanme, no se lo pueden perder! Qué talento de toda la compañía! #TeatroHidalgo viernes, sábados y domingos. Está INCREÍBLE!”