Sara Corrales “sucumbe” por otro hombre que no es Gabriel Soto: él se habría ganado su corazón

Hace meses, el evidente distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto dio mucho de qué hablar. No sólo ya no compartían fotos juntos sino también dejaron de asistir a eventos y presumir su amor como antes y aplazaron la boda. Ambos siempre negaron que su relación habría terminado.

A finales de 2023 comenzaron a surgir rumores de que el actor ha estado tratando de conquistar a Sara Corrales, con quien compartió créditos en la telenovela “Mi camino es amarte”.

Aunque el acercamiento fue gracias a sus personajes de la telenovela, los fans comenzaron a sospechar que entre ellos había algo más que una amistad o relación laboral. En la historia incluso se casaron y ambos se mostraron muy emocionados con las escenas que grabaron.

En aquellos tiempos, Corrales fue cuestionada en varias ocasiones por la prensa, a quienes respondió: “¿Cómo no? Es mi pareja... en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”.

Gabriel Soto

Poco después, Irina Baeva reapareció en la vida de Soto. Fue a través de una serie de fotografías de fin de año en donde aparecían juntos discretamente. Este año confirmaron que seguían muy enamorados pero que aún no habría planes de boda.

Ahora todo parece indicar que Sara Corrales se ha olvidado del actor pues está compartiendo proyecto con un apuesto hombre a quien ha llenado de halagos.

¿Sara Corrales tiene nuevo amor?

La actriz estuvo participando en la segunda temporada de Top Chef VIP pero se convirtió en la nueva eliminada. “No hay motivos para estar triste, no hay motivos para salir renegando de aquí, o sea solo hay motivos de agradecimiento”, dijo visiblemente emocionada tras conocer el veredicto de los jueces. “Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes [refiriéndose a sus compañeros], a los chefs, a quien les aprendí infinidad de cosas. Me voy siendo una mujer mucho más centrada, mucho más madura. Gracias a todos. Los quiero muchísimo”.

Juan Pablo Gil

Corrales aprovechó para expresar la gran admiración y aprecio que siente por uno de sus compañeros, el actor mexicano Juan Pablo Gil, despertando sospechas de que su corazón “tiene nuevo dueño”.

“Juan Pablo fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Juan Pablo fue la persona que hizo que mi historia en Top Chef cambiara”, reconoció.

“Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí, que me dio ese apoyo y que empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes y decirles ‘a ver, esto no es así, esto no está bien’ y ahí yo estuve ya más tranquila, más cómoda”, contó. “Y eso creo que no tiene precio, lo que Juan Pablo hizo por mí”.