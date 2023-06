Martha Debayle señaló a las mujeres que ‘no saben vestir’: ni Carolina Herrera se atrevio a tanto

Martha Debayle de nueva cuenta ha causado polémica con sus declaraciones en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda. La conductora de radio argumentó que “no se puede ser bella y floja al mismo tiempo”, con lo que indignó a las redes sociales.

“Busco el vestido busco el tacon ‘oye pero es que a mi me gusta estar cómoda’. Ah no, no se puede ser guapa y floja al mismo tiempo y la belleza implica un sacrificio, y la belleza es un poder, he dicho”, dijo. Debayle además precisó que las personas se deben de levantar temprano para arreglar su aspecto físico.

“No se puede ser @Martha Debayle y ser agradable al mismo tiempo”; “La comodidad no tiene que ver con la flojera. Hay looks cómodos y elegantes”; “no necesariamente son tacones altos, etc, conozco a muchas con zapatos bajos muy elegantes”; “Yo viendo este video con mi pants tres tallas más grande por qué quiero estar cómoda”; “Yo me arreglo, me maquillo, me perfumo a diario es un hábito, pero no usar tacones es ser floja?? Nombre yo si puedo me llevo el traje con tenis jajaja”; “la belleza irradia desde dentro sí tienes amor propio y seguridad ,los adornos para las q no brillan con luz propia”, expresaron internautas en redes sociales

¿Martha Debayle la nueva Carolina Herrera?

Carolina Herrera ha sido una de las figuras más controversiales de la moda por sus dichos sobre cómo el “vestir joven, envejece” o que “usar negro no siempre es correcto”.

Martha Debayle La conductora de radio tiene su propia línea de ropa (Instagram)

La diseñadora venezolana en varias ocasiones ha desatado inconformidad y hasta indignación pues sus reglas parecieran ser “demasiado anticuadas”, poniendo incluso en ridículo a las mujeres que no las siguen. Con sus comentarios sobre moda, Martha Debayle ha llegado ser comparada con Herrera.

Mientras Carolina dice que “una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser de una edad que no es o se verá ridícula”, Martha Debayle señala que “no se puede ser guapa y floja al mismo tiempo”.

Martha Debayle La empresaria ha hecho polémicos comentarios (Instagram)

Respaldando los argumentos de Debayle, la diseñadora venezolana dice:“El estilo no es sólo lo que usas, sino también lo que proyectas”.

Si bien muchas mujeres están de acuerdo con los dichos de ambas y han demostrado que siguen sus consejos, es un hecho que las reglas se hicieron para romperse y que cuando se trata de vestir, no hay nada como ponerte lo que te haga sentir mejor sin preocuparte por cumplir expectativas ajenas.

Martha Debayle vuelve a ser señalada de “ridícula” por su inglés

En la misma entrevista con Mara Patricia Castañeda, Debayle volvió a hacer alarde de su alto nivel de inglés, reiterando que es el primer idioma que aprendió.

“Mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como habló inglés. Yo quisiese aprovechar este espacio, con este alcance, para decir que, por el contrario, me deberían de felicitar y reconocer lo bien que hablo español, porque el primer idioma que aprendí fue el inglés”, expresó.

La presentadora es de origen nicaraguense pero destacó que aprendió inglés como su primera lengua debido a que pasó sus primeros años de vida en Nueva York, Estados Unidos.

“Entonces, cuando tú sabes decir Popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal, porque sabes decirlo bien. Lo mismo me pasa a mí con McDonald’s, no lo puedo decir mal, porque sí lo sé decir como se dice”, dijo la presentadora en entrevista.

En las redes sociales no perdonaron y expresaron: “Ni la Superholly se atrevió a tanto”; “Hablo muy bien español, tonces”; “pues entonces no habla bien español porque dice “tonces” y “Popocatépetllll”; “Ya ni Salma Hayek”; “Nefasta esta mujer”, se lee.