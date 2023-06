“Elegante y clásica”: J.Lo habría puesto en alto reglas de Carolina Herrera con último look

Jennifer Lopez La cantante sorprendió con su look en la red carpet de The Flash (Emma McIntyre, Anthony DelMundo /Getty)

Carolina Herrera ha sido una de las figuras más controversiales de la moda y aunque muchos han cuestionado sus dichos sobre cómo ”vestir joven, envejece”, no todas sus reglas son obsoletas y Jennifer Lopez lo sabe.

Muy probablemente la llamada Diva del Bronx ha sido la peor pesadilla de la diseñora, después de todo es la primera es optar por looks sensuales y rejuvenecedores. Desde los escotes más pronunciados hasta vestidos que dejen al descubierto sus muslos, J.Lo rompe con todo lo dicho por Carolina Herrera.

Sin embargo, durante la premier de The Flash en la que acompañó a su esposo Ben Affleck, J.Lo sorprendió a todos con un look más elegante y recatado. La pareja no sólo sorprendió con las muestras de afecto en la alfombra roja sino con lo bien que se veían.

Fiel a su estilo y con un toque extra de glamour, J.Lo lució un vestido de la colección resort 2023 de Gucci, que debutó recientemente en Seúl. Este está compuesto de un elegante corpiño negro con cremallera hecho de tela de neopreno con una vista de traje sastre que contrastó con una bonita falda larga y fluida de satén color melocotón. La cantante desabrochó un botón por encima del ombligo para hacerlo un poco más revelador pero no demasiado.

Para rematar llevó un par de tacones de plataforma de cuero blanco de Gucci, junto con hermosas piezas de joyería de Daniela Villegas y Le Vian, así como un elegante bolso de mano de cuero negro de Kurt Geiger.

J.Lo supo aprovechar lo dicho por Carolina Herrera respecto a usar sólo negro:

“Las mujeres mayores creen que usar negro es lo más seguro. Pero es muy aburrido, se convierte en un uniforme. Todos usan negro y por la noche está bien –un pequeño vestido es fantástico—pero durante el día, usa color. Es mucho más halagador”.

La diva recurrió al color block usando negro en la parte superior y la falda melocotón abajo para contrastar y lograr ese balance entre lo clásico y lo moderno.

Por otro lado, aunque los escotes no son los favoritos de la diseñadora, es bien sabido que no está peleada con ellos. Y es que según ella, las mujeres debemos tener “algo de misterio”, algo que sin duda logró Jennifer Lopez. Seguramente sus zapatos también serían aprobados por Herrera pues fueron discretos, nada estrafalarios.

En redes sociales los fans aplaudieron el look de Lopez, señalando que se veía “elegante y clásica”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck dividen opiniones

Jennifer Lopez La pareja acudió a la premier de The Flash y se dejaron ver muy enamorados (Phillip Faraone/Getty)

Mientras que sus looks fueron aplaudidos por los fans, algunos no dejaron de señalar que Jen y Ben parecían estar jugando a ser la pareja perfecta.

Durante toda la noche ambos intercambiaron lindas miradas y hasta un dulce beso y aunque esto para muchos fue la prueba definitiva de que Lopez es el apoyo número uno del actor, a otros no los convencieron con su romanticismo.

Algunos incluso han acusado a la cantante de “controlar” al actor como “una marioneta” pues desde que están juntos, este luce desganado y hasta molesto en los eventos a los que asisten juntos. Eso sí, muchos olvidan que el actor ha tenido una larga y pesada batalla con sus adicciones y que la cantante ha sido clave en su recuperación gracias a la familia que han formado junto a sus respectivos hijos.