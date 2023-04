Anne Hathaway rompió 5 reglas de Carolina Herrera y así logró verse de 30 a sus 40 años

La diseñadora Carolina Herrera podrá ser uno de los grandes referentes de moda sin embargo, ha enfurecido a las mujeres en más de una ocasión con sus reglas que cada vez paracen “más obsoletas”. La venezolana ha señalado en varias ocasiones que una mujer debe saber “envejecer con gracia” y eso incluye seguir ciertas reglas de moda que famosas como Anne Hathaway han decidido no seguir.

Una de las reglas de oro de Carolina Herrera es no vestir de negro porque “es aburrido” y se convierte en “un uniforme” sin embargo, la actriz de El diablo viste a la moda sabe que esto está lejos de ser cierto.

Anne Hathaway recientemente viajó hasta Tokio para asistir a la inauguración del Hotel Bvlgari, firma de la que es embajadora.

La actriz enloqueció las redes sociales luego de lucir un minivestido negro de la firma francesa Givenchy, el cual estuvo adornado por flores que le aportaron volúmen y enmarcaron su figura. Además complementó con unas sandalias de tiras en color negro, maquillaje de sombras en tonos neutros, un poco de blush y un toque de labial rosado mate. Y como ha sido su sello personal, Anne optó por una melena estilizada con unas ondas sutiles y fleco.

Enmarcó el diseño strapless con un listón en la cintura, lo que acentuó su cintura y le dio un toque muy femenino. La joyería que utilizó por supuesto fue de la firma Bulgari y consistió en un juego de anillos resplandecientes junto a un collar Serpenti.

Con esto, Anne estaría rompiendo varias reglas de Carolina Herrera pues además de llevar negro, apostó por un vestido mini que según la diseñadora, no es adecuado para mujeres después de los 30.

“Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser de una edad que no es o se verá ridícula”, dice Carolina Herrera pero Hathaway ha conseguido los looks más frescos que le restan años de la forma más elegante.