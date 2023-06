Karol G se niega a “borrar” a Anuel de su vida y desata polémica en París

La Semana de la Moda comenzó esta lunes 26 de junio en París, y Jacquemus no dudo en invitar a Karol G a su desfile en el Palacio de Versalles para presentar su colección ‘Le Chou Chou’. A este gran evento también asistieron otras celebridades como David y Victoria Beckham, así como Eva Longoria, Emily Ratajkowski, Raw Alejandro y Mónica Bellucci, entre otros.

“La Bichota” deslumbró con su look, pues optó por un vestido largo blanco y ceñido al cuerpo, con cuello bardot, que combinó perfectamente con una diminuta cartera y unas sandalias en tono rojos, mientras que su cabellera la dejó suelta y al natural. Su maquillaje fue sencillo, pero realzó sus facciones.

Sin dudas que impactó, incluso, muchos de los internautas la aplaudieron por su acertada elección, ya que desde hace tiempo está siendo criticada por los atuendos que usa tanto para sus conciertos como para otros eventos, que rayan en lo extravagante y no la favorecen.

Ella aprovechó para compartir el momento con sus 63,8 millones de seguidores en Instagram y publicó seis fotos y un video, que para este martes 27 de junio ya cuenta con 5,3 millones de “Me gusta” y más de 46 mil comentarios. Pero, como curiosos innatos, algunos usuarios le dieron zoom a una de las imágenes y notaron un detalle que desató la polémica en la caja de comentarios.

“Necesita morbo para facturar”

En el dedo pulgar de la mano derecha de la cantante se lee “Emmanuel”, el nombre verdadero de Anuel AA, quien fue su pareja hace dos años y que tras terminar la relación de casi tres años, él comenzó un noviazgo con la influencer Yailín, la más viral, con quien se casó, tuvo una niña y ahora se divorció.

A pesar de transcurrido el tiempo y que ahora mantiene un romance con su compatriota Feid, la artista urbana decidió dejar el tatuaje, mientras que Anuel sí se borró el que se hizo con ella en la espalda. Por supuesto, que esto dividió las opiniones de los fans, quienes manifestaron:

Karol G Karol G se niega a "borrar" a Anuel de su vida, y los internautas le piden respeto para Feid.

“Enseña el tatuaje de Anuel pq 69 y la otra le robaron protagonismo. Necesita el morbo para facturar”, “Ella que se deje o se quite lo que quiera de cuerpo”, “si con borrar un tatuaje se borraría una historia créame que hace mucho tiempo uno lo hubiera hecho le guste o no Anuel fue parte de su vida”, “Al pobre @feid no lo sube ni a una historia o tapa cualquier cosa que tenga que ver con él” y “Qué falta de respeto a @feid posando orgullosamente el tatuaje del verdadero nombre de @anuel”.

Por ahora, Karol G no se ha pronunciado al respecto, aunque ella tampoco le toma mucha importancia a lo que opinen sobre ella en las redes sociales.