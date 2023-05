Aplauden a Karol G y a Feid por la manera de responder a Anuel y a Yailin

Aunque han pasado dos años de la ruptura entre Anuel AA y Karol G, el boricua parece no haber superado tal relación, pues luego de divorciarse de Yailin La Más Viral se ha encargado de lanzarle dardos a la colombiana, al igual que a Feid, el hombre con el que se le vincula sentimentalmente.

Luego que La Bichota lanzara tu tema ‘TQG’ junto a Shakira, el cual está presuntamente dedicado a Anuel y a Gerard Piqué, el reguetonero se encargó de lanzar su propio tema ‘Más rica que ayer’ y desde entonces no ha parado de hablar sobre Karol, al punto de mencionarla en sus redes sociales.

Hace una semana volvió a dedicarle uno de sus últimos temas ‘Mejor que yo’, el cual causó indignación entre los internautas debido a su letra. En esta oportunidad decidió mencionarla directamente en su publicación por lo que no quedaron dudas de sus intenciones de recuperar su amor.

Tras sus constantes publicaciones, Yailin también decidió formar parte del escándalo al publicar una fotografía de ella y escribir ‘Mañana será más bonito’, la cual es una de las recientes canciones de la originaria de Medellín y el nombre de su último disco.

La letal respuesta de Karol G y Feid a Anuel

Si bien es cierto, que los internautas han vinculado a Karol con Feid hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, por lo que se desconoce si tal romance es una simple habladuría o realmente están juntos, lo cierto es que Anuel ha decidido atacarlo con todo y en su último post de Instagram decidió no mencionar a Karol, sino irse contra el también cantante directamente.

“Y esta se la de dedicó a tu novio bb”, escribió junto con un cartel que hacia mención a Feid con un “Fuck Ferxxo”.

Si bien todo podría tratarse de marketing para promocionar sus nuevos temas, Karol se encargó de borrar todo rastro de lo que fue su romance de sus redes sociales, pese a que había demorado en hacerlo. De esta manera, dejó claro que no tiene ni la más mínima intención de volver con él.

Y como bien dicen que duele más el silencio que cualquier palabra, tanto ella como Feid han apostado por ignorar por completos las indirectas e insultos del exnovio de Karol. Ambos se han encargado solo de presumir sus logros musicales sin aprovecharse de la fama de nadie y sobre todo mantienen bien guardado su vínculo amoroso.