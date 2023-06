¿Lo perdonará? Ana Bárbara habla de su discusión con hijo de Mariana Levy y asegura que no son perfectos

La relación entre Ana Bárbara y el hijo de Mariana Levy, José Emilio Levy, a quien ello crio y ve como un hijo está cada vez más tensa y peor.

Y es que al parecer el joven tuvo una mala actitud con ella, y la insultó y desde allí se distanciaron, pero él se ha mostrado arrepentido y le ha pedido disculpas en las entrevistas que ha dado.

Muchos periodistas han tratado de preguntarle a Ana Bárbara qué piensa sobre su arrepentimiento y si lo perdonará, pero ella se ha negado a hacerlo.

Te recomendamos: Ana Bárbara no se limita y a sus 52 años presume sus curvas en mini bikini

Sin embargo, este miércoles la famosa cantante estuvo en el programa Despierta América donde fue abordada sobre el asunto por el periodista Alan Tacher, y ella se mostró sorprendida y molesta.

La molesta reacción de Ana Bárbara cuando le preguntaron por su relación con hijo de Mariana Levy en pleno programa

Ana Bárbara asistió al programa Despierta América para hablar de su tour, pero fue abordada por Alan Tacher sobre el problema que tiene con el hijo de Mariana Levy.

“Ay no venía preparada”, dijo la famosa antes que le mostraran un video en el que se ve a José Emilio hablando de ella y mostrándose arrepentido.

“Tuve dos mamás una me la quitó la vida y con Ana Bárbara fui grosero y quiero pedirle perdón. Ella es mi mamá ella me cuidó, llegó y me agarró en brazos a los 8 meses y de las últimas cosas que hice fue insultarla, quedé muy mal con ella”, dijo el joven.

Además, destacó que quería recuperar la confianza de Ana Bárbara. “Quiero enseñarle que voy por buen camino y demostrárselo con acciones y no solo con palabras, te amo demasiado perdón por lo que hice”.

Sin embargo, Ana Bárbara se mostró sorprendida y dejó claro que no quería hablar del tema.

“¿Por qué hacen esto ustedes?. Es muy difícil hablar de cosas, a mi me encanta compartir cosas del día a día, me conocen de toda la vida, sin ánimo de ocultar también hay cosas que se guardan en el alma que se arreglan en la casa, no estoy preparada para hablar de este tema”, dijo la intérprete de Bandido.

Te recomendamos: “José Emilio se vende por dinero”, Talina está decepcionada de hijo de Mariana Levy y apoya a Ana Bárbara

A pesar de esto, dejó entrever que sí estaría dispuesta a perdonarlo. “Están chavos mis hijos, hay diferencias, pero nada que el amor no arregle es todo lo que les puedo decir, obviamente no soy la mamá perfecta, pero ellos son pedazos de mi alma”.

Y dijo de forma tajante “es muy duro hablar así en crudo, yo pensé que venía a hablar de Bandidos Tour nada más”, dijo visiblemente molesta.