¿Qué pasó con Niurka y Bobby Larios? El romance del que fans creen nació Emilio Osorio

La relación entre Niurka Marcos y Bobby Larios ha sido una de las más polémicas de la década del 2000. Ambos se encontraban trabajando en Velo de Novia, telenovela en la que Juan Osorio era productor al tiempo que estaba casado con la cubana. Los hechos ocurrieron en 2003 y fue él mismo quien dio a conocer que Niurka le estaba siendo infiel con Larios. aunque con el paso de los años, sigue estando en duda lo que realmente sucedió.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi vida, Bobby reveló que Osorio “inventó” que tenía una relación con su entonces esposa y señaló cómo se vio afectado por el abuso de poder que ejerció el productor en su contra.

Niurka

De acuerdo con el bailarín, cuando Osorio los “descubrió”, estaban en el área de maquillaje y cuando los encontró y acusó, le propuso a la cubana fingir que sí tenían algo.

“Ahí ella empezó a hacer como si tuviéramos una relación nosotros para ir creciendo por todo escándalo. Fue fingido en el principio para darle seguimiento a lo que él quería”.

Niurka

“De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio [...] la otra parte es que había muchas cámaras y salió -ella- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’. En ese momento, voltea y se me queda viendo Niurka y me dice ‘¿aguantas?’ y le dije ‘sí’ y me dijo ‘dame tu mano’ y finalizó diciendo ‘vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale’. Él lo inventó todo”, agregó el actor.

Larios aseguró en la entrevista que durante esa etapa no tuvieron intimidad y que sólo se mostraban juntos ante el público pero que finalmente se enamoraron y contrajeron matrimonio.

La boda se llevó a cabo en 2004 pero no duraron casados más de dos años. Incluso, el mexicano reveló que “fue una boda pirata” ya que el cura era falso.

Fans creen que Emilio Osorio es de Bobby Larios, no de Juan Osorio

Emilio Osorio

Niurka Marcos y Juan Osorio estuvieron casados de 1998 a 2003, hasta que se separaron por la supuesta infidelidad de la vedette con Bobby. Esto ha llevado a creer por años que Emilio Osorio, hijo menor de Niurka, es fruto de esa relación extra marital.

Aunque Emilio nació en 2002 y las acusaciones de infidelidad por parte de Osorio a Niurka se dieron en 2003, el supuesto parecido que tiene con Larios ha levantado sospechas de que tuvieron algo que ver desde antes.

Niurka

Larios ha asegurado en varias ocasiones que no es el padre de Emilio Osorio. Ahora con la participación del joven en La Casa de los Famosos, se ha revivido el escándalo por lo que recientemente Bobby dijo a Ventaneando que le causa gracia que a pesar de los años, la gente en redes sociales le siga pidiendo que reconozca a Emilio Osorio como su hijo.

“Es como coincidencia porque el niño es como muy parecido pero no tiene nada que ver conmigo. Si la gente se da cuenta, como lo digo yo, y muchos reporteros lo saben, que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara, y la gente ‘no si es tu hijo, reconócelo’, dijo

Así defienden a Niurka, Juan Osorio y a su hijo Emilio

Niurka

Si bien los dimes y diretes continúan, en redes sociales internautas se han dedicado a poner alto a los chismes, defendiendo a Niurka, Juan Osorio y sobretodo a Emilio, quien alegan “no tiene la culpa” de los errores de los adultos.

“Padre es el que cría cuida educa y esta con uno en las buenas y en las malas no el que engendra y este niño Dios le puso el mejor padre del mundo un gran hombre respetable que lo quiere mucho yo no entiendo cual es su problema y la critica y destruir una bonita relación de hijo y padre”; “Su papá es Juan por que al final del día ellos lo decidieron así y recuerden padre es el que te da de comer te da educación , para tener valores no el que lo engendró”; “Que importa quien sea el padre el muchacho ya está y muy guapo déjenlo ser feliz con todo respeto es mi opinión”, se lee.