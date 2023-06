“Aterricé el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard”, confesó Shakira en juzgado español

Shakira compareció ante la corte española en el 2019, por fraude fiscal de 14.5 millones, y algunas de sus declaraciones se han filtrado en las redes sociales.

Según el medio El País, quien accedió a la declaración judicial, la famosa fue vestida con camiseta blanca y pantalón negro y muy decidida a defender su inocencia.

Te recomendamos: “Le dio en el hígado a la bruja”, la reacción de madre de Piqué al regreso de Shakira a Barcelona y de vecina

La famosa se mostró indignada con Hacienda y aseguró que hasta el 2015 no vivió en España y no debía ser tratada como residente fiscal.

Shakira se defiende ante el juzgado español por juicio de “fraude fiscal”

Shakira habló de su relación con Gerard Piqué para explicar algunos de sus comportamientos y visitas a España cuando aún no vivía allí.

La famosa hizo una confesión sorprendente y es que contó que, durante un vuelo de Marrakech a Croacia, le pidió al piloto detenerse en España para darle un beso a Piqué.

“Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, dijo la cantante.

Shakira toma asiento frente al micro. Camiseta blanca y pantalón negro. “Tengo muchas ganas de hablar”. Va a hacerlo, sin parar. 80 minutos. Se desnuda. A las puertas del juicio por el presunto fraude fiscal de 14,5M, EL PAÍS accede a la declaración https://t.co/gh4KwTTTUV — EL PAÍS (@el_pais) June 16, 2023

Esto solo demuestra lo enamorada y entregada que Shakira estaba en esa relación y que era capaz de hacer cualquier cosa por Piqué, hasta hacer que un avión hiciera una pequeña parada solo para verlo y darle un beso, aunque le costó muy caro.

Y dijo ante la corte. “Señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio”.

Además, detalló que tiene casa en diferentes países. “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona… Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa”.

Te recomendamos: ¡Con las manos en la masa! el “show” que armó Clara Chía al ser captada en clínica estética: “se puso nerviosa”

E hizo una fuerte acusación con Hacienda, asegurando que su visión es “machista y retrógrada”.

La famosa aseguró que no eligió España como “residencia fiscal” porque “era una nómada”. “ Era una persona sin raíces ni estabilidad, He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía más en un avión que cualquier piloto”.

La intérprete de “Monotonía” también dijo “jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble. Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna (…) Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien”.