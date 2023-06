Yailin nominada a Premios Juventud y en redes la destruyen: “Si no es por Anuel, nadie la conoce”

La controversia en la vida de Yailin la más viral, siempre ha estado presente desde que se conoció su relación sentimental con el rapero Anuel AA.

Desde que se casó con Anuel, la cantante dominicana de ‘reggaetón y dembow’, ha estado en el ojo del huracán. Recientemente por un video que publicó su ex en las redes sociales, donde ella le lanza una indirecta para volver.

“Tu eres mi ex y tu me extrañas y estamos aquí, perdiendo el tiempo”, dijo Yailin a Anuel, contestándole un mensaje que no se conoce si era para ella o para Karol G.

Lo cierto es que las criticas en las redes sociales sobre este triángulo amoroso no se detienen y especialmente con Yailin, a quien le recomiendan que se dedique a su hija, Catleya, y a su carrera musical.

La criticada nominación

La exponente urbana al parecer agarró consejo de sus fans y decidió dedicarse a lo suyo, cantar, tanto que este martes se alzó con una nominación para Premios Juventud.

Yailin está en la categoría “Mejor Colaboración Dembow”, con el tema “Soy Mamá Remix” junto a La Insuperable y Farina.

No es la primera vez que la intérprete de “Narcisista” está nominada a estos premios, ya que en el 2022 lo estuvo junto a su expareja Anuel AA.

“Los sueños si se cumplen, estoy súper feliz por esta nominación; gracias a Premios Juventud por tomar en cuenta mi trabajo, estamos escalando poco a poco, mis fans, ustedes son los mejores, gracias por el apoyo”, escribió La Más Viral en su cuenta de Instagram.

Tu fama es por Anuel, dicen en redes

Pero las criticas en la red social no paran y muchos internautas aseguran que esta nominación se la debe a la fama que ha generado por su polémica relación con Anuel AA.

“La verdad si no fuera por Anuel ni en el mundo la conociéramos”, “¿Nominada a qué? No tiene ni música”, “Jajajajajajaj la peor artista del año”, son algunos de los comentarios que ha recibido.

Yailin la más viral nominada a los Premios Juventud (Instagram: @yailinlamasviralreal)

Otros le han sacado en cara que la nominación no es de ella sola, sino una colaboración que hizo La Insuperable con la colaboración de Farina.

“¿Una sola nominación? Y eso porque la canción es de La Insuperable hay artistas de verdad que tienen más de 8 nominaciones no le haces ni cosquillas”, “Y eres incapaz de mencionar que tu nominación es por colaborar en el sonido de otraaaaa”, criticaron otros internautas.