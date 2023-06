Actriz muestra su nostalgia por dejar de amamantar y la ‘crucifican’ en las redes por esta acción

La actriz colombiana María Teresa Barreto tiene casi 20 años de trayectoria en la televisión neogranadina y se ha paseado por series juveniles, como “Floricienta” y “Niñas mal”, así como por grandes dramáticos como “Hasta que la plata nos separe” y “Café con Aroma de mujer”, pero desde que se convirtió en madre, se ha dedicado de lleno a la crianza positiva.

Martín, su primer hijo la inició en el maravilloso mundo de la maternidad y desde entonces comparte su tiempo de la actuación con la divulgación de prácticas que orienten a las madres sobre cómo criar con amor a los hijos.

Usa su cuenta en Instagram para plasmar su vivencia no como artista, sino como una madre que se estresa, que ama, que se desvela, visualizando que la maternidad no es para nada romántica. Toca temas importantes, como la lactancia, proceso que vivió tanto con Martín, como con Belén su hija menor de dos años.

“Mamá, no permitas que nada ni nadie intervenga en tu lactancia. Así como nadie te pregunta cuántas veces haces el amor con tu pareja ni cuántas veces entras al baño, de igual manera nadie debe intervenir en este proceso de dos”, escribió en una de sus publicaciones.

La crucifixión en las redes sociales

En enero de este año afirmó que iniciaba el proceso de destete de su hija menor, a quien ya tenía dos años amamantando, pero la tarde de este miércoles 14 de junio publicó el resultado final de camino y lo doloroso emocionalmente que significó tanto para ella como para su bebé.

“Fueron 979 días de ese vínculo hermoso y potente que vivimos juntas; fueron infinidad de lloradas, caídas, risas, siestas, películas, viajes y momentos que se sellaban al son de unas buenas ‘chitas’. Hoy oficialmente puedo decir ¡lo logré, lo logramos! Con infinito amor, respeto, consciencia y esfuerzo. No fue fácil, lo conversamos, lo lloramos, lo sentimos y LO LOGRAMOS”, fue el escrito que acompañó el video que ya cuenta con 24 mil “Me gusta”.

En el material, ella mostró la última vez que amamantó, así como sacándose leche de su pecho, mientras se baña a la intemperie y llora desconsoladamente frente a la cámara. Su esposo la abraza. Este gesto fue suficiente para que los “jueces” de las redes sociales la sentenciaran al escarnio y la burla con comentarios despectivos.

“O sea, quiero imaginarme ese momento tan natural, tipo: ‘bueno, ahora vamos al baño, abrimos la ducha y me pongo a llorar, no se te olvide grabar en un ángulo donde se me vea bien la cara llorando”, “Lástima todo sea monetizar, hasta algo tan íntimo como un vínculo sagrado como la lactancia, todo es vistas, dinero, que frivolidad”, “Sin leer al principio creí que el bebé se había convertido en ángel” y “Ay nooo! la gente no sabe qué inventar para llamar la atención”, fueron parte de los cometarios.

Afortunadamente, la actriz también recibió cientos de mensajes de apoyo y de compresión por el duelo que ella y su hija están atravesando.