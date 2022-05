Con desmayo y todo: el susto que pegó María T. por ser eliminada de MasterChef

Un tenso e inesperado momento se vivió en el más reciente capítulo de Masterchef Celebrity Colombia. Todo empezó cuando el jurado decidió que la nueva eliminada del reality de cocina fuese María Teresa Barreto, quien se mostró muy afectada por este hecho.

La destacada actriz, quien le dio vida a “Marcela Vallejo” en Café con Aroma de Mujer, peleó por su puesto en la competencia y en la prueba se enfrentó a Ramiro Meneses, ‘Corozo’, ‘Tatán Mejía’, Aída Morales y ‘Estiwar G’, a quien le criticaron por sabor de un arroz en una preparación.

Sin embargo, para María T. el resultado de su plato no convenció a los expertos en cocina, por lo que tuvo que despedirse de la producción de RCN.

Eso sí, fue una despedida marcada por el pánico y el miedo, pues la reacción de la famosa asustó a todos en el set de grabación. De principio hubo un emotivo momento en el que los compañeros de la intérprete le dedicaron unas palabras donde recalcaron lo especial que fue trabajar junto a ella. Pero, tras dar sus palabras de despedida, se vivió un angustiante momento.

Maria T. Barreto se desmayó tras ser eliminada en MasterChef

La actriz Maria T. Barreto se mostró muy agradecida por haber participado en el programa. “Me tengo que ir, así de sencillo, porque hice todo para que esa crema saliera. Todo y otro poquito. Valió muchísimo la pena volver. Voy a extrañar a ‘Tatán’ y Ramiro”, dijo para despedirse.

Pero, todo se complicó cuando sus compañeros Meneses y Mejía dieron sus palabras de despedida, pues Maria T. Barreto se emocionó en gran manera al punto de no poder controlarse. La actriz empezó a descompensarse y todos en el set entraron en pánico.

La artista no podía respirar con normalidad, ni siquiera podía hablar, y pese a que Claudia Bahamón estaba ayudándola, no mejoraba por lo que los paramédicos intervinieron y aseguraron que estaba hiperventilando.

De inmediato, la trasladaron a un lugar para ser atendida y afortunadamente de a poco se empezó a sentir mejor. Sin embargo, sus compañeros aseguraron que se sintieron muy angustiados por ella.

Lo que le dijo Tatán Mejía al jurado de MasterChef Celebrity

Todo comenzó por un sarcasmo que tuvo Jorge Rausch con el caldense durante el desarrollo del capítulo 71. Si bien Tatán es uno de los mejores a la hora de cocinar, el miembro del jurado criticó uno de sus últimos trabajos y le preguntó si extrañaba el hogar.

Cris Carpentier escuchó y no se aguantó las ganas de expresar un comentario que a Mejía lo sacó de sus casillas: “Tatán se va con psicólogo y con ideas para que no meta la pata, recomendaciones”.

Luego, el esposo de Maleja Restrepo no se aguantó las ganas de responder ante las cámaras y replicó: “Los que necesitan terapia son ellos”.

El disgusto que tenía también le llevó a recordar un platillo que no pudo terminar su compañera Aída Morales, con quien llegó a besarse en pleno desarrollo de la competencia. “Los jueces me están sabiendo a sobrebarriga cruda”, reconoció Tatán Mejía.

Sin embargo, también admitió que no es amigo de los cuestionamientos, por lo que momentos así le sirven como aprendizaje para conocer los límites de su talento y trabajar con mayor empeño para no cometer errores. Tatán no fue salvado por ninguno de los jueces, al igual que el resto de sus compañeros.