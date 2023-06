“Rival” de Hamilton se muestra interesado en Shakira y sus fans se emocionan “ese sí te conviene”

Shakira no solo es una de las cantantes más famosas y exitosas de todos los tiempos, también se ha convertido en la mujer más cotizada.

La cantante ha sido captada con Lewis Hamilton, desatando rumores de romance, y una fuente le confirmó a People que sí están saliendo.

Sin embargo, esto no quiere decir que el piloto sea el único interesado en ella, muchos más están en la lista de pretendientes, y ahora se ha sumado uno más.

Conoce al nuevo pretendiente de Shakira que es “rival” de Hamilton

Shakira tiene un nuevo pretendiente y se trata del piloto holandés, Max Verstappen, quien evidenció su gusto por la cantante con un “guiño” en redes.

Y es que en una de las fotos de la cantante en redes el guapo piloto, de 25 años, le dio like, y comenzó a seguirla, dejando claro que está interesado en ella, o algún tipo de interés tiene.

Los fans de la cantante están emocionados con este pretendiente, pues aseguran que él sí les gusta, a diferencia de Hamilton, quien además es su rival, pues los dos son pilotos de Fórmula 1.

“Uy este sí me gusta para Shaki aunque sea mucho más joven, está muy guapo”, “uy pero que guapo, y se ve todo un caballero”, “Shaki fíjate en este, Hamilton no te conviene”, “Max sí está bien guapo, es mejor para ti”, “la diferencia de edad no es nada, este está más guapo y es puro colágeno”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Max es muy activo en sus redes y deja ver que está muy entregado a su carrera como piloto, además que desata suspiros en redes con su belleza.

Verstappen ganó el Campeonato Mundial de Karting en 2013 y es piloto de la Fórmula 1 desde el 2015, cuando debutó con la escudería Toro Rosso y es un hombre exitoso al que a los fans de Shakira sí quieren para ella.