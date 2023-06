A 34 años de Carrusel así lucen sus personajes: Ludwika Paleta es igual a María Joaquina en la vida real

Hace 34 años una telenovela se robó la atención de los mexicanos y de varios países de Latinoamérica, Carrusel de niños, la historia de la maestra Jimena, quien junto a un grupo de pequeños viven las mas tiernas aventuras.

La historia de ‘Carrusel de niños’ fue una adaptación de la exitosa telenovela infantil argentina ‘Señorita maestra’.

Todos la recuerdan con mucho cariño, incluso recientemente los nostálgicos del melodrama reconocieron a una de sus actrices en la red social TikTok y le solicitaron que hablara de algunas anécdotas de la novela.

Se trata de la actriz Christel Klitbo, quien personificó a la niña Valeria Ferrer. En el clip para contestarle a sus seguidores dijo que recordaba poco de la telenovela, pues estaban muy niños.

“Me encantaría tener una anécdota para contarles de Carrusel, pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada. No me acuerdo de una anécdota en particular. Me acuerdo de que éramos muchos niños y que siempre que salía un juguete o algo, todos lo llevábamos”, expresó.

Lo que si dijo es que mientras duró el melodrama sufrió bullying por ser la más pequeña de todos los niños y recordó a Ludwika Paleta, quien personificó a la insufrible María Joaquina, y destacó que era igual dentro y fuera de la novela.

“Me buleaban un montón porque era la más pequeña o una de las más pequeñas del elenco, y que Ludwika era igualita en la vida real y en la novela. Mi mejor amiga en toda la novela fue la que hacía de Laurita, Hilda Chávez”, dijo en el clip que ya alcanza los más de 594 mil visualizaciones.

En Carrusel participaron muchos niños que siguieron brillando en el mundo del entretenimiento y estos son los más recordados.

La maestra Jimena

Era la mujer más adorable y querida de la escuela y fue interpretada por la hoy gran actriz Gaby Rivero, quien continuó su carrera en telenovelas exitosas como Vencer el pasado y Lo que la vida me robó, entre otras.

María Joaquina Villaseñor

Era el amor de Cirilo y fue interpretado por Ludwika Paleta, quien es actriz y modelo de origen polaco.

Cirilo

Uno de los personajes principales de la pandilla de pequeños de Carrusel lo interpretó Pedro Javier Viveros, quien hoy goza de una carrera como actor en el teatro, cine, danza y literatura.

Pablo

El pequeño que siempre se dedicaba a jugarle bromas a sus compañeros de clase era Mauricio Armando, hoy en día un reconocido DJ en Univisión radio y es conocido dentro del medio como DJ Mau Mau.

Valeria Ferrer

Lo interpretó la actriz Christel Klitbo quien continúa trabajando en películas, novelas, actualmente vive en Madrid y estudió joyería y es muy constante en sus redes sociales.

Daniel Zapata

Era uno de los niños más destacados de la clase, fue interpretado por Abraham Pons, hoy por hoy es director y guionista de cine.