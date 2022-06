Gaby Rivero, la recordada maestra Ximena en Carrusel, revela que besó a Sylvester Stallone y cuenta cómo fue

La recordada maestra Ximena del clásico “Carrusel”, Gaby Rivero, estuvo en el programa “El minuto que cambió mi destino” y habló sobre cómo llegó a conocer a su ídolo de toda la vida, Sylvester Stallone.

Según la actriz, llegó a conocer la estrella de la saga “Rocky” cuando se encontraba en un momento triste de su vida, debido a que su entonces novio se había mudado los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida.

En aquella época, un Sylvester Stallone de 35 años, estaba de visita en la Ciudad de México, lo que despertó su interés y deseo de llegar a conocerlo en persona.

La actriz Gaby Rivero lleva más de 42 años en el mundo artístico y confesó que no todo ha sido color de rosas. Instagram @grivero64

Vio que Jacobo Zabludovsky le estaba haciendo una entrevista en Televisa Chapultepec, y pensó en ir hasta allá para que se lo presentaran. Pero como era en vivo no le iba a dar chance de llegar, entonces empezó a buscar en el periódico a que otros eventos asistiría.

Hasta que encontró que ofrecería una conferencia de prensa en el hotel “El camino real” de Anzures. Así que le pidió a su hermana Lourdes que la acompañara ya que no hablaba muy bien inglés: “Ven por si puedo hablar con él que tenga una traductora”, le dijo.

Cuando llegaron a la conferencia de prensa, su hermana se hizo pasar por su manager y ella por una periodista, hasta llevó una pequeña cámara Polaroid. Entonces, Sylvester Stallone accedió a conversar con ellas porque creía que Gaby Rivero era la imagen principal de Televisa y que también sería entrevistada.

“Entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón me hizo así. Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él”, relató la actriz, y continuó diciendo que al final ella y su hermana subieron a la suite del actor y terminaron comiendo allí mismo debido a que había muchos fanáticos concentrados en el hotel.

Y confesó que si lo llegó a besar: “Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca”, declaró Gaby Rivero. Asimismo, dejó en claro que después de eso no supo más nada de él.