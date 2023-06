Shakira y Clara Chía llevaron tops blancos: dicen que una se veía como “diosa” y la otra como “bruja”

Shakira y Clara Chía Martí La cantante y la novia de Piqué son comparadas por sus looks (David Ramos / @3gerardpique/Getty Images / Instagram)

Shakira y Clara Chía Martí, la novia de Piqué, tienen estilos muy diferentes, y por eso constantemente son comparadas por sus looks.

Siempre alaban a la colombiana por sus atuendos sexys y modernos a sus 46 y condenan a Clara por sus looks “aburridos y anticuados” a sus 24.

Recientemente, ambas llevaron looks en blanco, pero de diferentes formas y nuevamente las compararon, alabando a una y criticando a la otra.

Los looks en blanco que Shakira y Clara Chía Martí llevaron y por los que fueron comparadas

Este miércoles Shakira y Clara fueron captadas en público, ambas con tops blancos que llevaron de formas muy diferentes.

La novia de Piqué asistió a los tribunales para enfrentarse con el futbolista al paparazzi Jordi Martín, por acoso, y llevó un atuendo de jeans negro, corte alto, con una camisa blanca oversize.

Muchos la criticaron por su look “aburrido” y aseguraron que se veía como “bruja” por su cabello y como “abuelita” por su look sencillo.

“Pero que horrible se viste esta mujer”, “uy no que horror parece una bruja”, “nadie nunca la va a asesorar con los looks, se ve espantosa”, “siempre tan aburrida, en lugar de ponerse algo ajustado o corto”, y “la bruja se ve muy mal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por su parte, Shakira fue captada en la noche en un juego de la NBA con un look muy sexy y moderno que la hizo lucir como de 20.

La colombiana llevó un top blanco strapless con bolsillos y cierre en el centro que combinó de forma muy sexy con una minifalda de mezclilla y su cabello lo llevó suelto y liso, luciendo como una diosa.

“Wow esta mujer no envejece”, “OMG Shakira se ve tan sexy, se ve divina”, “amé su look, la hace lucir más joven”, “ella sí sabe como vestirse, no como la Clarita”, “una diosa es Shaki, se ve espectacular con ese look”, y “siempre tan acertada y sexy Shaki”, fueron algunos de los comentarios.

Cada una tiene su estilo y no deben ser juzgadas por lo que se ponen. Sin embargo, a Clara en redes aún no le perdonan la infidelidad y parece que no lo harán en un buen tiempo.