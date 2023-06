Mientras Dulce María lucha con las críticas, acompaña a Alejandro Sanz en medio de su tristeza

Alejandro Sanz no ha tenido la mejor temporada y es que luego de preocupar con una serie de mensajes en los que aseguró “no estar bien”, trascendió que terminó la relación con la artista Rachel Valdes.

Mucho se dijo respecto a la ruptura, desde que había sido por la crisis económica de Sanz -que a su vez sería la causa del episodio depresivo que tuvo- hasta un choque de egos. “Rachel no permitió que hubiera una armonía familiar entre Alejandro y la madre de sus hijos pequeños, Raquel Perera. Así como Raquel sí que facilitó todo a Jaydy Mitchel cuando llegó a la vida de Alejandro, Rachel no lo hizo. Y eso trajo muchos problemas porque evidentemente Alejandro es un padrazo y lo primero son sus hijos.”, señaló el periodista Aurelio Manzano a ‘Espejo Público’.

El cantante salió en defensa de Rachel. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas” ha escrito Alejandro Sanz en las stories de su perfil de Instagram, donde además asegura que la situación por la que atraviesa en estos momentos, no está relacionada con su separación: “Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y si trabajo”.

Ahora Sanz ha reaparecido con un nuevo y alentador mensaje

Tal y como lo prometió, el intérprete no canceló los conciertos que tenía programados e incluso aprovechó una de las presentaciones para conversar con sus fans sobre su situación emocional y la posible depresión que estaría enfrentando.

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere… es lo más importante del mundo y yo tengo mucha suerte, yo tengo que estar muy agradecido”, expresó. “Yo intenté sincerarme… lo escribí porque lo sentía así y eso fue muy bello, ver la reacción fue muy bonito, después han salido otras cosas que es el ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa”.

Posterior a esto, Sanz publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram a las que agregó una descripción alentadora:

“Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos”, se lee.

Varios famosos como Luis Fonsi, Ricky Martin, Paty Cantú, Fey, Tini Stoessel, entre otros, reaccionaron a la publicación. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Dulce María.

La ex RBD le dio ánimos al intérprete, dejando claro su preocupación. “Todos te queremos !! Eres inspiración y fuerza !”, se lee.

Dulce María también ha tenido una temporada difícil pues aunque está triunfando en la telenovela Pienso en ti, mientras se prepara para iniciar la gira RBD, no ha dejado de recibir críticas por su aspecto.

La cantante no se deja derrumbar

Dulce ha tenido que enfrentar a los haters que le plasman comentarios crueles como “Se ve muy grande de edad dulce maría”. “Veo muy acabada a Dulce María. Se ve ridícula queriendo aparentar juventud que ya se fué”. “Se ve muy gorda”. “Una talentosa actriz pero sinceramente ya no le quedan papeles juveniles ya se ve grande como de 40 años”. “Dulce ya no está para novelas juveniles”. “Subiste de peso??? te veo pasadita”. “Quién es esa señora?? los años no pasan en vano para nadie”. “Ay Dulce pero cómo has crecido”.

Sin embargo, sabe que responder o dejar de hacer lo que ama es darles gusto. Ella sabe lo dañinos que pueden ser los comentarios de las redes sociales a la salud mental y que siempre se debe tener cuidado y no ignorar a quien sufre por la presión del espectáculo.