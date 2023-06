“No te merecía”: Critican a exnovia de Alejandro Sanz por abandonarlo en su peor momento

Alejandro Sanz preocupó a sus fans hace unas semanas luego de revelar que estaba atravesando por problemas de salud mental a través de sus redes sociales a solo días de iniciar su gira.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente… Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, dijo.

Distintos medios han asegurado que el español atraviesa una fuerte crisis económica tras sufrir una estafa por parte de un íntimo amigo y ahora todo indica a que ha roto su romance con la artista Rachel Valdés.

Las criticas hacia la exnovia de Alejandro Sanz

Al menos cuatro años estuvo el cantante junto a Valdés, de quien lucía muy enamorado y este sería uno de los motivos que también lo ha llevado a tener un bajón anímico. La información fue dada por ‘El Mundo’ quienes aseguran que la expareja no logró superar una crisis. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado dicha información.

La ruptura se habría dado hace dos semanas, cuando la cubana, junto a su hijo Max, se fue del inmueble de Somosaguas en el que vivían junto a Sanz.

Al parecer habría sido él quien le puso punto final a la historia de amor, por lo que Rachel decidió abandonar Madrid e instalarse en Barcelona.

“La relación empezó mal porque se solaparon relaciones. Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos… él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones”, dijo el periodista Aurelio Manzano.

Todas las criticas han recaído en la mujer de 30 años pues fans la acusan de abandonar a Alejandro en su peor momento tras enfrentar la crisis financiera y de salud mental.

“No te merecía”, “cuando el dinero se va por la puerta, el amor sale por la ventana”, “cuando las cosas van mal ella lo abandona”, “no era amor sino por interés”, “Se acaba la lana se acaba el ‘amor’”, “una mujer de verdad y que ama esta en las buenas y malas”, es parte de los comentarios.