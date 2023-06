La devastadora razón por la que cayó en depresión Alejandro Sanz

Alejandro Sanz mantiene en zozobra a sus fans luego que hace unos días atrás revelara el mal momento que está atravesando productor de sus problemas de salud mental, lo que llevó a que seguidores y colegas se avocaran por completo a brindarle apoyo y fuerzas para el oscuro momento, lo que más tarde agradeció.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó.

Ahora se ha podido conocer la presunta razón que ha mantenido en vilo al cantante la que lo habría llevado a estar al borde del colapso a solo días de iniciar su próxima gira ‘Sanz en vivo’.

La razón por la que habría caído en depresión Alejandro Sanz

Según el periodista Jordi Martin el intérprete fue víctima de una estafa económica que lo ha llevado a la bancarrota y la situación se habría generado a manos de un amigo.

“Ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza quien le organizó su gira de hace un año y medio en Estados Unidos”, informó.

El hombre le habría exigido una cifra de 200 mil euros y tras una pela legal el español habría vendido una de sus propiedades en Miami.

“Cuando acabó (la gira) tienen discrepancias y le reclama una cifra de 200 mil euros al cantante. Él se niega a pagarle y este exrepresentante lo demanda en la corte de Miami”, señaló.

El periodista Antonio Belchi, corresponsal de la cadena ‘Antena 3′ en Miami también confirmó la situación asegurando que desde hace tiempo Sanz viene lidiando con los problemas financieros derivado a a un fraude millonario hecho por quien fuera su representante.

“Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha. Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares”, añadió.

Otra fuente que estaría confirmando tal situación ha sido el periodista, Nacho Gay quien mencionó que Alejandro descubrió que en sus cuentas bancarias administradas por el hermano de Rosa Lagarrigue, había un desvío de fondos millonarios, lo que lo llevó a romper relación con su representante luego de que fuera obligado a pagar más de 4,5 millones de euros.

“Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de la Finca... Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez”, explicó.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado sobre tales rumores y se espera que sea este sábado 3 de junio cuando inicie su gira por algunas ciudades de España.