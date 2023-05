Alejandro Sanz ya había alertado hace años de su depresión y nadie escuchó: así salió adelante

Alejandro Sanz ha sido uno de los cantantes españoles más talentosos y queridos por el público, con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses en su haber.

Aunque suele ser muy hermético respecto a su vida privada, recientemente sorprendió al sincerarse respecto a un momento difícil por el que está pasando.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee.

Alejandro Sanz El mensaje con el que el español alertó a los fans (Twitter)

Las palabras de Sanz hicieron que muchos se preocuparan por él y de inmediato llenaron la publicación con mensajes de apoyo. “Alejandro eres un SER de luz, amor y fuerza infinita”; “Tranquilo mi hermano que a todos nos pasa. A veces nos sentimos tristes, queridos a veces y a veces no, todo los días son distintos, unos estamos en la alta otros en la baja”; “No estás solo. Te mando un abrazo solidario. Esto también pasará”; “Reconocer no estar bien y además contarlo es el primer paso para encontrar el camino... Ánimo Alejandro”; “Y está bien no estar bien. Eres un ser humano sensible. Tómate tu tiempo, somos muchos quienes te queremos y agradecemos tus canciones”, se lee en redes sociales.

El cantante agradece el apoyo con un nuevo mensaje

Tras unos días en silencio, el cantante se pronunció sobre la publicación que alertó todos y aseguró que aunque aún no está del todo bien, está luchando por mejorar.

“Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino”,publicó.

Alejandro Sanz El mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo (Twitter)

Ésta no es la primera vez que el español se sincera sobre su salud mental pues en el pasado, ya había hablado sobre ello, espcialmente porque tuvo que suspender una gira que tenía programada.

Los hechos ocurrieron en 2007, cuando sufrió una depresión tras una serie de situaciones complicadas que atravesó como la traición de personal que trabaja en su casa y un hijo no reconocido, así como el mal de amores y los rumores de infidelidades.

Alejandro Sanz

“Me sentía cansado, sin ganas de comunicarme con los demás. Hasta que, durante un show en México, casi me desmayé, me faltaba el aire”, dijo en una entrevista con El País.

Han sido varias las ocasiones en las que Alejandro se ha sincerado respecto a no estar bien. Aunque por un lado, él suele ser alguien muy sensible que escribe mensajes poéticos, no deja de ser una señal de alerta.

Alejandro Sanz Desde joven, el cantante ha sido un alma sensibole (Instagram)

La fortaleza de Alejandro Sanz

El cantautor ha dicho que la música es lo que lo sana por lo que es común que junto con algún mensaje triste, haga referencia a su guitarra y sus canciones. También ha encontrado un respaldo en los fans.

Y pese a los escándalos en los que se vio envuelto por sus romances, sus hijos han sido grandes razones para seguir adelante, así como el amor de su novia Rachel Valdez.

Alejandro Sanz

Por supuesto su amiga Shakira también ha estado siempre para él como él para ella. De hecho, muchos señalaron que en su último mensaje, hizo una referencia a una canción de Shakira “El sol està de camino”, se lee, mientras que la colombiana tiene una letra que dice “cuando menos piensas sale el sol”.