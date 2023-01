Quítate Chayanne, Alejandro Sanz subió fotos de su juventud y simplemente es perfecto

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más talentosos y queridos por el público. A lo largo de su amplia trayectoria ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales.

Aunque suele ser muy privado respecto a su vida privada, el reciente escándalo de separación de Shakira y Piqué lo ha vuelto tema de conversación pues durante muchos años se dijo que él habría podido ser una pareja ideal para la colombiana.

Y aunque por un momento hizo que todos se emocionaran por los mensajes de apoyo que le envió en redes sociales, Sanz ha estado felizmente casado desde 2012 con Raquel Perera, quien fue su asistente personal durante más de una década y con quien comparte dos hijos llamados Dylan y Alma.

Los fans no han dejado de hablar de él y es que también ha estado robando suspiros con sus fotos de juventud. Algunos incluso aseguran que pudo haber destronado a Chayanne.

El originario de Madrid, España actualmente tiene 53 años de edad y se ha mantenido como uno de los consentidos en la música desde su debut a finales de la década de los años 80.

Fua así como el intérprete de “Amiga Mía” aprovechó la atención para publicar en su cuenta de Instagram una serie de imágenes con las que robó suspiros. Es así como ha hecho que sus seguidores le den el título de el nuevo “papá de México”.

“De más joven, me gustaba combinar miradas, todo lo demás era aleatorio”, escribió en cantautor en la descripción.

“Uf uf uf los outfits, los gestos, las miradas… opino que podías recrear estas fotos hoy en día pero así con esos modelitos y todo”. “De más joven me gustabas y ahora también”. “Tus ojos transmiten tanto”. “Esa mirada que me tiene loca de amor”. “Ahora entiendo porque mi mamá se volvía loca por el Alejandro Sanz”. “Ok, pero #AlejandroSanz de jóven uffff”. “Yo no le decía que no al Alejandro Sanz veinteañero. Está ufff”. “Bien pudo haber sido el papá de muchos de nosotros”. “¿Cuántos hijos habrá tenido? Ahora sé que Chayanne no es el único papá de todos jajaja”

Ahora entiendo porque mi mamá se volvía loca por el Alejandro Sanz pic.twitter.com/z6938UJSpb — Indie 505 (@Indie5051) January 18, 2023

Ésta no es la primera vez que Alejandro Sanz desata supiros recordando su pasado ya que en otras ocasiones ha desempolvado videos y fotos de sus primeras presentaciones musicales.

También una fotografía en la playa hizo palpitar muchos corazones.

“Estás buenísimo”, comentó Nathy Peluso. “Tremenda la genética”. “Esa si risa pícara desde antes!!!”. “stás guapísimo con esa cara de picarón que te caracteriza”, comentaron los fans.

Aunque por supuesto sus fotos más actuales también desatan pasiones con su cabello blanco, estilo rockero y mirada siempre coqueta.