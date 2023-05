Mientras el mundo quiere a Alejandro Sanz con Shakira, su ex esposa quiere volver a enamorarse

Desde que se conocieron en 2000, Shakira y Alejandro Sanz han sido vistos como una potencial pareja y la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué junto con la mudanza a Miami, reforzó ese sueño

Sanz siempre ha mostrado su apoyo a Shakira, especialmente en los últimos meses que ha enfrentado el acoso mediático. Por supuesto el intérprete español también ha sido su admirador número uno de los últimos éxitos que ha lanzado haciendo creer que también podrían volver a colaborar juntos.

Ante los fans, los intérpretes siempre han sido almas gemelas que no han podido estar juntas e incluso ahora, es imposible pues el español tiene una relación con Rachel Valdés.

Eso sí, algunos internautas han advertido que el intérprete de Amiga mía no es el mejor partido para Shakira e incluso lo comparan con Piqué por sus infidelidades.

Precisamente una de las mujeres con las que Sanz tuvo una ruptura complicada por infidelidad es su ex esposa Raquel Perera, quien recientemente reveló algo inesperado.

Perera está lista para comenzar de nuevo y volver a enamorarse

Psicóloga de profesión, Perera un día lo dejó todo para convertirse en product manager de Alejandro Sanz, se enamoraron, se casaron y se convirtieron en padres de sus hijos Dylan y Alma.

Y aunque parecían tener una de las relaciones más estables del espectáculo, las cosas terminaron en divorcio en 2019, luego de 14 años juntos.

La española estuvo radicando en Miami en los últimos años sin embargo, es ahora que busca iniciar una nueva vida en Madrid y centrarse de nuevo en su profesión, según reveló en una entrevista reciente con El mundo.

Además, ha lanzado un libro de autoayuda llamado Para que no te olvides, un libro de autoayuda dirigido a todo el público en general y a los hijos que tuvo con el cantante.

Fue por esto que en la entrevista de hizo mención de su matrimonio fallido con Sanz y tras varios años de tensión, confesó que finalmente ha logrado superar el trago amargo.

“Para mí todo eso ya es pasado. Había apostado incondicionalmente por Alejandro, experimenté con él el amor en su máxima potencia y por eso el dolor fue grandísimo, pero si hubiera pretendido evitarlo, no habría existido un sentimiento así. Tras bajar a los infiernos, asumes que una relación se acaba y debes quedarte con lo bueno”.

Mucho se habló de una demanda millonaria para cubrir los gastos de los niños, debido a que desde el principio tuvo la custodia mayoritaria de ambos, a lo que reaccionó a El Mundo diciendo que “nunca hubo tales exigencias económicas”.

“Sólo le pedí que nos protegiera y nos cuidara y ahora sí lo está haciendo. Actualmente mantenemos una relación excelente y somos amigos, fue la primera persona a quien mandé mi libro (...) Me dijo que era precioso y sería un gran regalo para nuestros hijos”.

Perera confesó que tras el divorcio sufrió una crisis que la llevó a “dejar de gustarse a sí misma” pero que está lista para tomar un nuevo riesgo en el amor. “No era capaz de percibir mi belleza, pero ahora he vuelto a quererme y me reconozco, porque me he reubicado en mis dos realidades actuales, por lo tanto estoy preparada para volver a enamorarme y disfrutar del amor”.

¿Qué pasó entre Sanz y Perera?

El año 2007 Sanz sufrió una depresión que le obligó a suspender una gira. “Me sentía cansado, sin ganas de comunicarme con los demás. Hasta que, durante un show en México, casi me desmayé, me faltaba el aire”, dijo en una entrevista con El País.

En aquella época conoció a Raquel Perera, quien llevaba la comunicación artística del cantante. Sanz se enamoró perdidamente de ella aunque también llevaron una relación discreta. Esto no los salvó de la polémica ya que en 2011, el músico se vio envuelto en rumores de una infidelidad con Jass Reyes, una de las concursantes del programa La Voz México, donde era coach.

En 2011, corrió un rumor en los medios sobre una infidelidad del cantante con una concursante, de 29 años, del programa “La Voz México”. Sanz desmintió la relación asegurando que únicamente tenía que ver con ella en lo profesional. Un año después se casó con Perera y nació Dylan, su primer hijo juntos. Dos años después llegó la pequeña Alma. Perera y Sanz se separaron en medio de rumores de una “tercera en discordia”.