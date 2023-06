Eiza González afirmaría que todo en ella es natural y lo ha logrado con disciplina

“Eres la persona más hermosa de este mundo”, este es uno de los mensajes que más se repite en el Instagram de la actriz mexicana Eiza González. Son 7,6 millones de seguidores que están rendidos ante su belleza, que ella asegura en 100% natural, porque no ha entrado a ningún quirófano como lo afirmó un médico en un programa de televisión.

Actualmente la artista está triunfando en Hollywood, pero su imagen es muy diferente a la que lucía cuando protagonizó la serie juvenil ‘Lola, érase una vez’, en el 2007 cuando tenía 17 años. Ciertamente el cuerpo cambia, pero ya a sus 33 años, ella luce más divina, pero también más delgada y muchos aseguran que apeló al bisturí para perfeccionar algunos detalles en su rostro.

Hasta ahora, la protagonista de “Baby Driver” no le había prestado atención, pero fue un médico cirujano quien la hizo salir de su comodidad para hablar sobre su cuerpo y cómo ha conseguido sentirse cómoda con él.

No se calla y grita su verdad

La polémica surgió cuando un galeno que fue entrevistado por Yordi Rosado en el programa ”De noche”, aseveró que la actriz de ‘Godzilla vs Kong’ se sometió a una bichetomía, un procedimiento estético que consiste en retirar las bolsas de Bichat, que son tejidos grasos encapsulados dentro de la mejilla, y que al retirarla el rostro toma una forma más estilizada y delgada.

@canalunicable EizaGonzález dice que no se hizo la Bichectomía 📷 DeNocheYaSeArmó lunes 9:30 p. m. MEX Unicable ♬ sonido original - Unicable - Unicable

El médico aseguró que ella era un ejemplo de un buen procedimiento, pero también manifestó que fue la misma Eiza quien le contestó: “Sabes qué? No me las quité (las bolsas de grasa), mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido, diferentes situaciones, pero no me las he quitado’”, fue lo que la histrionisa le recalcó el experto en salud.

Los usuarios se manifestaron sobre lo señalado por el doctor: “No se porque niega sus cirugías si quedo hermosa”, “Pero si se le nota a kilómetros”, “Cuando bajas de peso la cara se te adelgaza”, “Se haga lo que se haga y quien se lo haga, el médico debe tener ética”.

Su dieta para adelgazar

Ella compartió en sus historias de Instagram, el plan alimenticio para acelerar el metabolismo que realiza y así se mantiene en forma y conserva su bienestar. En el 2019 la revista ¡Hola! detalló el contenido de los platillos: uno contenía en un “arroz integral, berros, cebolla, sésamo negro, zanahoria, rábano, cebollín y remolacha”, y la otra: “aguacate y salmón –alimentos con alto contenido en grasas saludables– zanahoria, pepino, edamames, kale (col rizada) y macroalga (seaweed)”.

La actriz no solo hace una serie de ejercicios para mantener su peso, sino que también practica algunas actividades, como bailar con tacones, para tonificar sus músculos, con esto quema calorías y aumenta la masa muscular. Sin ella sabe cómo mantenerse en forma de una manera saludable.