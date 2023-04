Primero Herny Cavill y ahora Jen Garner: Eiza González suma poderosos aliados en Hollywood

Además de su indiscutible belleza, Eiza González ha demostrado tener mucha proyección en pantalla y una gran versatilidad que la han llevado lejos en Hollywood. Cantante, actriz, modelo y compositora, la mexicana tiene todo para triunfar y cada vez abre más puertas.

En poco tiempo, la mexicana pasó de las telenovelas juveniles a una sexy reina vampiro en From Dusk till Dawn: The Series de Netflix. De ahí se ganó el reconocimiento por su participación en la cinta Baby Driver y fue coronada como “la bella chica del vestido amarillo” en los Oscares.

Eiza González La actriz ha llegado lejos en Hollywood (Instagram)

Ahora Eiza acumula una larga lista de proyectos que incluye Alita: Battle Angel, She’s Missing, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Paradise Hills (las tres de 2019), Bloodshot (2020), Descuida, yo te cuido (2020), Godzilla vs. Kong (2021) y Ambulance (2022).

Eso sí, ella no ha estado sola pues mientras que sus compatriotas suelen criticarla por su aspecto y señalar que “no tiene talento” o que “es una devora hombres”, son muchas las grandes celebridades internacionales las que la respaldan y enaltecen sus logros.

Eiza González deslumbra con su belleza y estilo

Recientemente Eiza se convirtió en una de las protagonistas de la noche en el evento del Prince’s Trust Gala, donde portó un vestido butterfly gown o vestido mariposa traslúcido, en corte halter y de silueta ajustada con adornos de mariposas que sobresalían de la tela.

La mexicana captó la atención de los paparazzis e invitados desde el primer momento que pisó la alfombra roja, mostrándose segura frente a los reflectores.

El espectacular look de Eiza fue aplaudido por la actriz Jennifer Garner, quien comentó: “¡¿Todo este talento PLUS?”. Ésta no es la primera vez que ambas se contactan pues en varias ocasiones se han llenado de halagos en sus publicaciones, dejando ver que entre ellas hay una buena amistad y gran admiración.

Rachel Zegler, protagonista de West Side Story también mostró su apoyo señalando que se veía “impresionante”. Lily James, Zoey Deutch, Naomi Campbell han sido otras famosas que han alabado a Eiza.

La actriz se respalda de los más guapos

A finales de 2022 se dio a conocer que la mexicana participaría en la nueva película de Guy Ritchy, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, al lado de nada más y nada menos que Henry Cavill.

Eiza compartirá créditos con el galán en la cinta ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la cual está basada en el libro escrito por Damien Lewis y sigue la fascinante pero desconocida historia del primer equipo militar clandestino autorizado de Inglaterra.

“It’s a wrap! The Ministry Of Ungentlemanly Warfare No me había reído, disfrutado y crecido tanto en mucho tiempo. Este trabajo realmente te cambió la vida.Amo a mis chicos. Amo a mi equipo. Me encanta todo sobre este proyecto mucho.¡Y te quiero @guyritchie Gracias graciasHasta la próxima vez”, escribió Eiza en una publicación para celebrar el fin de las grabaciones.

Aunque aún se sabe poco, tanto Cavill como González han compartido imágenes de la producción, elevando las expectativas. Esto ha llevado a que la actriz gane gran reconocimiento, no sólo por estar en una producción tan grande, de uno de los directores más importantes sino por rodearse de los actores más cotizados del momento.