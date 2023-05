Aunque la juzgan por sus novios, Eiza González brilla en Hollywood sin necesidad de un hombre: FOTOS

Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas que llegó a conquistar en Hollywood y sigue sumando logros.

La famosa ha participado en exitosas películas, y ha conocido a los actores más famosos y sexys, convirtiéndose en la envidia de todas.

Sin embargo, muchos se empeñan en juzgarla por su historial amoroso, pues ha tenido varios novios, pero eso no le resta valor.

La mexicana ha tenido relaciones amorosas con Liam Hemsworth, Calvin Harris, Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet y Paul Rabil, pero eso no la define como mujer ni minimiza sus logros.

Los éxitos de Eiza González en Hollywood sin tener un hombre al lado

Eiza González llegó a Hollywood para triunfar y se ha abierto paso en la industria del cine con talento propio.

La mexicana ha actuado en películas exitosas como Descuida, yo te cuido, Baby: el aprendiz del crimen, Ambulancia, Godzilla vs. Kong, y Una ciudad despiadada.

Eiza González Eiza González brilló en la película Ambulancia al lado de Jake Gyllenhaal (@eizagonzalez/Instagram)

Actualmente la actriz se encuentra grabando la película “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” que protagoniza junto a Henry Cavill, y será dirigido por el reconocido cineasta británico, Guy Ritchie.

La famosa ya ha compartido imágenes en sus redes sobre las grabaciones de la película y sin duda será un gran éxito, donde brillará una vez más por su talento, sin importar su historial amoroso.

Además, la famosa también brilla como modelo en importantes eventos de moda y como imagen de importantes marcas de lujo como Bulgari.

Eiza también es empresaria, y tiene su propio tequila llamado Casa azul, donde exalta sus raíces mexicanas.

“No puedo aguantar la felicidad de por fin poder compartir con todos ustedes mi primer TEQUILA desde mi México lindo querido! @casaazulspirits es un tequila 100% Orgánico y artesanal una compañía de una misma familia. Algo que representa nuestra cultura es la familia y la labor de amor y el tiempo dedicado para lograr algo único y especial. Casa Azul Tequila Orgánico es todo eso y más. Me siento tan orgullosa de donde vengo y no puedo esperar para celebrar con un buen tequila my cultura en el mundo entero!”, fueron las palabras con las que anunció su tequila que ha resultado un éxito.

Eiza González Eiza González tiene su propio tequila y ha resultado todo un éxito (@eizagonzalez/Instagram)