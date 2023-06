“Lloré durante mucho tiempo”: Danna García quedó traumada tras besar a Guy Ecker en esta serie

A lo largo de sus más de tres décadas de exitosa trayectoria artística, la actriz Danna García ha besado a varios de los galanes más cotizados en la industria de las telenovelas latinoamericanas.

No obstante, hay un beso en particular que la estrella no olvida a pesar de que sucedió décadas atrás y no por buenas razones, sino por el trauma que le provocó: uno que le dio el actor Guy Ecker.

¿Por qué Danna García se traumó por besar a Guy Ecker?

A comienzos de los años 90, la intérprete medellinense y el galán de origen brasileño compartieron escenas por primera vez en la serie de televisión colombiana La otra raya del tigre (1993).

En el drama histórico, Ecker debutó como actor interpretando a Geo von Lengerke. Mientras García, quien ya tenía varios años actuando, encarnó a Manuela Santacruz, su primer papel protagónico.

Entre las secuencias que tuvieron que grabar estuvo un beso. Aunque se trata de algo muy común de actuar en el mundo de los melodramas, para Danna resultó muy traumático por varias razones.

No solo se trataba del primer beso de su vida, sino que además existía una importante diferencia de edad entre ambos. Y es que, mientras Guy tenía 32 años, ella tan solo tenía 14.

“Quedé traumada”

La artista no se abrió sobre este terrible episodio de su carrera sino hasta muchos años después de acontecido. En esa ocasión, convertida en adulta, confesó lo mucho que lloró por ese primer beso.

“Recuerdo muy bien (mi primer beso), fue grabando La otra raya del tigre”, contó en una entrevista para Hoy. “Yo era una niña, iba a cumplir 15 años y yo ni en cuenta. Yo jugaba a las muñecas”.

“En la escena, Guy obviamente se acercó y me dio tremendo besote y yo apenas veía… Fue una cosa muy extraña para mí. Quedé traumada. Lloré durante mucho tiempo”, reveló al programa mexicano.

Asimismo, la protagonista de éxitos como Pasión de Gavilanes compartió el pensamiento que tuvo tras aquella escena: “Yo dije: ‘Guao, si esos son los besos, ¡yo no quiero que nadie me bese!”.

En la conversación, además enfatizó que no solo fue una experiencia espantosa para ella, sino también para su compañero, con quien después se reencontró en Café con aroma de mujer.

“Guy es 19 años mayor que yo. Entonces, para él también fue muy traumático”, agregó. “Fue muy traumático para los dos. ¡Él era besando una niña y yo besando a un señor!”.