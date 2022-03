Mira cómo se veía Danna García en su primera producción como protagonista

Danna García ha logrado consolidarse como una de las estrellas más famosas de la televisión latinoamericana gracias al talento y carisma que ha mostrado a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, antes de llegar a ser la consagrada intérprete que es hoy, la colombiana fue una aspirante como muchas con la ilusión de destacar en el mundo de la actuación.

El sueño de convertirse en una gran estrella comenzó a materializarlo desde muy temprana edad con participaciones en comerciales para la pantalla chica.

Con evidente vocación y aptitudes por la interpretación, no pasó mucho para que la talentosa y carismática niña debutara como conductora y estrella infantil principal de varios proyectos.

En los foros de grabación fue creciendo y curtiéndose hasta que, convertida en toda una jovencita con ganas de comerse el mundo, comenzaron a llegarle los protagónicos adultos.

El aspecto de Danna García cuando debutó como protagonista de telenovelas

Su debut como protagonista lo tuvo en 1993 dentro la miniserie de televisión colombiana La otra raya del tigre, un costoso proyecto de época colonial que encabezó con Guy Ecker.

Dentro de la producción de RCN Televisión, la actriz de 15 años aproximadamente brilló en la piel de Manuela Santacruz, una jovencita que se enamora del colonizador alemán Geo von Lengerke.

Danna García en "La otra raya del tigre" | Captura video

El melodrama histórico, basado en una novela homónima del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama, seguía la vida del pudiente Von Lengerke (Ecker) en Colombia.

A mediados del siglo XIX, el protagonista emigró de su tierra natal al llamado Estado Soberano de Santander en busca de hacerse con grandes riquezas y también huir de su pasado.

Danna García en "La otra raya del tigre" | Captura video

En la trama con libretos de Marta Bossio, el conquistador se alzó con un gran poder y se volvió una leyenda imponiendo su mentalidad capitalista en la localidad pese al rechazo del poblado.

Su ascenso a feudal, su romance con Santacruz, la furia que despertó con sus negocios y extravagancias se narran a lo largo de los 13 episodios de esta historia.

Danna García y Guy Ecker en "La otra raya del tigre" | Captura video

En los fotogramas de la teleserie transmitida por el Canal A, dirigida por el cineasta Carlos Mayolo, García aparece eternizada derrochando sus dotes actorales y su belleza juvenil.

Gracias a su talento, su ángel y su profesionalismo, se ganó por completo el corazón del público y continuó construyendo su carrera actoral de manera imbatible tras finalizar este proyecto.

Danna García en "La otra raya del tigre" | Captura video

En aquella época, la actriz confesó a El Tiempo que dar vida a Manuela fue una experiencia muy enriquecedora, aunque también un arriesgado reto debido a su edad y breve trayectoria.

“ Manuela era realmente mi primer papel como mujer. Tenía, entonces, que arrancarme esa imagen de niña que tenía y comenzar a pensar como una mujer”, confesó al medio.

Afortunadamente, la joven superó el reto. De hecho, su excelente desempeño en su debut como protagonista la llevó a ganarse el papel de Marcela Vallejo en Café con aroma de mujer.

“ A mí me propusieron el papel de Marcela (…) a raíz de mi trabajo en La otra raya... Lo asumí consciente de que podría no dar la talla. No obstante, creo que salí airosa”, expresó.

Con su trabajo en la novela de 1994, en donde coincidió con el galán brasileño 19 años mayor que ella pero como hermanos, Danna alcanzó la fama internacional y volvió a los papeles protagónicos.

En la actualidad, convertida en una actriz consagrada y con mucha madurez tanto en el terreno profesional como personal, la famosa de 44 años de edad continúa luciendo igual guapa.

Asimismo, sigue vigente en el medio artístico. Ahora, el público puede verla dando vida por segunda vez a su rol más famoso, Norma Elizondo, en la secuela de Pasión de gavilanes.