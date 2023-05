¿Los cuida? A los 83 años Al Pacino será papá: así es su relación con sus tres hijos mayores

El famoso actor de cine en Hollywood, Al Pacino, se convertirá en el padre de su cuarto hijo a los 83 años, esto confirmado por su propio representante a otros medios como ‘People’ y ‘The Hollywood Reporter’, al contrario de Robert De Niro, la identidad de la madre sí se conoce y se trataría de Noor Alfallah.

Esta noticia tomó por sorpresa a varios fans y medios de comunicación, pues hace apenas unas semanas, el actor Robert De Niro, de 79 años, quien además es un gran amigo de Al Pacino, también dio la noticia de que se convertiría en padre, solo que, hasta el momento, no ha revelado más detalles de quien sería la madre de su octavo hijo.

Al Pacino y Olivia Pacino Instagram: @olivia.pacino (Instagram: @olivia.pacino)

A pesar de su fama y su aparición en películas como ‘Scarface’ y la trilogía de ‘The Godfather’, el actor ha confesado que parte de su estrecha relación que mantiene con sus hijos se debe a que fue marcado de por vida por su padre cuando los abandonó a él y a su madre cuando apenas tenía dos años:

“Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no estoy, es molesto para mí y para ellos”. Contó Al Pacino en 2014 al New Yorker.

¿Quién es la madre del cuarto hijo de Al Pacino?

Al darse a conocer la noticia, la identidad de la madre del bebé, que viene en camino del destacado actor hollywoodense, era algo que comenzó a generar intriga, pero este, en realidad, no es un secreto a voces, pues, se trata de Noor Alfallah, nacida en Kuwait, quien, además no se ha salvado de la polémica.

La productora de cine de 29 años ha mantenido una relación de poco más de un año con Al Pacino, esto se dio a conocer luego de que los paparazzi compartieran algunas de sus románticas citas en abril de 2022.

Pese a lo que podría pensarse, Noor Alfallah no es una figura anónima de Hollywood y no ha estado libre de escándalos, pues ha sido vinculada con otras prominentes figuras de la industria, caracterizándose por mantener relaciones con hombres mayores que ella, entre ellos Mick Jagger, Nicolas Berggruen y ha sido relacionada con Eli Roth y Clint Eastwood, por esta misma razón la han tachado de ‘cazafortunas’.

Esto último se ha desmentido luego de que se diera a conocer que la familia Noor es una de las más respetadas de Beverly Hills, aunque se estima que la fortuna de Al Pacino superaría los 180 millones de dólares.

Los tres hijos de Al Pacino

Actualmente, Al Pacino tiene tres hijos de dos relaciones, dos con Beverly D’Angelo, se trata de los mellizos Anton James y Olivia Rose quienes actualmente tienen 21 años, nacieron el 25 de enero de 2001.

La famosa actriz estadounidense se embarazó de los mellizos cuando tenía 48 años, pero liego de dar a luz y estar juntos por un par de años, la pareja se sumió en una batalla legal por la custodia de los mellizos en 2003.

Por otro lado, su hija mayor, Julie Marie Pacino quien actualmente tiene 33 años y es hija de Jan Tarrant, con quien sostuvo una relación fugaz de la que pocas fotos existen.

