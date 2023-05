Padre e hijo en el cine: Conoce 5 películas donde grandes famosos actuaron juntos a sus hijos

En el mundo del cine, hay ocasiones especiales en las que grandes estrellas de Hollywood tienen la oportunidad única de actuar junto a sus propios hijos.

Estos momentos de colaboración familiar en la pantalla grande nos brindan momentos conmovedores y la oportunidad de ver la química real entre padres e hijos.

La colaboración entre padres/madres e hijos en el cine nos brinda momentos de emotividad, diversión y autenticidad, creando experiencias cinematográficas inolvidables tanto para los actores como para el público.

A continuación, destacaremos algunas películas memorables en las que famosos de renombre actuaron junto a sus descendientes.

Padre e hijo en el cine

“The Pursuit of Happyness” (2006) Will Smith y Jaden Smith

Una de las parejas padre-hijo más destacadas es la de Will Smith y su hijo Jaden Smith. Ambos compartieron protagonismo en la película “The Pursuit of Happyness” (2006), basada en una historia real. La emotiva actuación de Will Smith y la impresionante interpretación de Jaden Smith cautivaron al público y demostraron su talento como una dinámica y poderosa dupla actoral.

“Maleficent” (2014) - Angelina Jolie y Vivienne Jolie-Pitt

Otro dúo inolvidable es el de Angelina Jolie y su hija Vivienne Jolie-Pitt en “Maleficent” (2014). En esta película de fantasía, Angelina Jolie brilló en el papel principal de Maléfica, mientras que Vivienne hizo su debut actuando como la joven Princesa Aurora. Esta colaboración madre-hija agregó un toque especial a la historia y nos permitió presenciar la magia del cine en su máxima expresión.

Paper Moon (1973) - Ryan O’Neal y Tatum O’Neal.

Ryan O’Neal y su hija Tatum O’Neal protagonizaron juntos la película “Paper Moon” en 1973. Esta comedia dramática ambientada en la Gran Depresión les valió elogios y reconocimiento, especialmente a Tatum, quien se convirtió en la actriz más joven en ganar un premio de la Academia por su actuación.

Yoga Hosers (2016) Johnny Deep - Lily-Rose Deep

Johnny Depp y su hija Lily-Rose Depp actuaron juntos en la película “Yoga Hosers” en 2016. Esta comedia de terror dirigida por Kevin Smith presenta a padre e hija como dos adolescentes que se enfrentan a fuerzas sobrenaturales mientras trabajan en una tienda de conveniencia. La película fue una experiencia única de colaboración familiar en la pantalla.

Wall Street (1987) - Martin Sheen y Charlie Sheen

Martin Sheen y su hijo Charlie Sheen compartieron pantalla en la icónica película “Wall Street” en 1987. Martin interpretó al padre ético de Charlie, mientras que Charlie interpretó a un ambicioso corredor de bolsa. Su actuación conjunta en este drama financiero les permitió mostrar su química familiar y talento actoral.