Con dolor, muchas críticas, pero rodeada de amor: así vivió Maribel Guardia su primer cumpleaños sin su hijo

Maribel Guardia vive uno de los dolores más grandes y profundos que una mujer y madre puede vivir, y es la muerte de su único hijo, Julián Figueroa tras un infarto.

La actriz y cantante ha enfrentado este dolor de la forma más fuerte, saliendo adelante, siguiendo con su trabajo, y se ha refugiado mucho en su familia, especialmente en su nieto José Julián.

Este lunes la actriz estuvo de cumpleaños y vivió uno muy triste y diferente, pues la ausencia de su hijo es un dolor muy fuerte.

Sin embargo, recibió sus 64 años en compañía de su familia, quien la llenó de amor y risas en este día especial.

Así fue el primer cumpleaños de Maribel Guardia sin su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia vivió su primer cumpleaños sin su hijo Julián Figueroa muy triste, pero rodeada de mucho amor, el de su familia.

La actriz compartió a través de sus redes imágenes de su cumpleaños y estaba con toda su familia su esposo, su nieto, su nuera y muchos más, que no la dejaron sola en esta fecha importante pero dolorosa.

Maribel lució hermosa con un vestido largo y con transparencias, de encaje blanco, con especie de corsé, y realmente no aparenta su edad, se veía como de 20.

En las fotos se ve que su casa estuvo decorada con muchos globos y escribió “hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma. Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia. Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones, y los buenos deseos . Los amo ❤️”, escribió.

Sin embargo, las críticas no faltaron, pues aseguran que lucía muy “feliz” para no tener a su hijo. “Pero que feliz se ve sin su hijo, yo no podría”, “wow pero como se le fue la tristeza tan rápido”, “yo estaría tirada en la cama en mi primer cumpleaños sin mi hijo, no se cómo puede esta señora”, y “se le ve una cara de felicidad, ya no le duele el hijo”, fueron algunas de las crueles críticas.