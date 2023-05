Guy Ecker será abuelo por primera vez: ¿quiénes son los cuatro hijos del actor?

Además de ser uno de los protagonistas de telenovelas más famosos, reconocidos y queridos en Latinoamérica, Guy Ecker es el orgulloso padre de cuatro hijos que son su motor en esta vida.

Jon, Liam, Sofía y Kealam son los nombres de sus cuatro retoños, frutos de dos de sus relaciones, quienes le han dado la dicha de ejercer el rol que más satisfacciones le ha traído: el de padre.

“Yo creo que nada en mi vida tendría significado si no tuviera esa parte (mi vida familiar)”, contó durante para el programa documental Mi vida de Canela TV.

“La carrera es importante, me encanta lo que hago, me encantan mis amigos, pero mi familia es todo. Ese trabajo es el más importante de todos”, sentenció el galán de exitosos melodramas.

Ellos son Jon, Liam, Sofía y Kealam, los hijos de Guy Ecker

Si todavía no los conoces, a continuación, te presentamos a los cuatro hijos del protagonista de Café con aroma de mujer y te contamos quién de ellos hará abuelo al actor en los próximos meses.

Jon-Michael Ecker

Jon-Michael es el hijo mayor de Guy. Él nació en Texas, Estados Unidos, el 16 de marzo de 1983 y es fruto de una relación entre el actor y una mujer estadounidense de identidad no revelada.

El joven pasó los primeros años de su vida en la ciudad estadounidense de San Marcos y desde pequeño tuvo inclinación a la actuación, pero al crecer decidió estudiar Biología Acuática.

Sin embargo, tras un tiempo ejerciendo como biólogo marino, decidió perseguir su sueño de ser actor. Por eso, viajó a México, en donde estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Ecker cree que su hijo mayor se parece a él por la manera en la que ambos llegaron a la actuación. Y es que él estudió Administración en la universidad, pero también abandonó la carrera para actuar.

Jon-Michael y Guy mantienen una buena relación de padre e hijo | Instagram

“Desde chiquito, Estela (Sainz, su esposa) que no es su madre, me decía: ‘Él es un actor’. Y yo decía: ‘No, es muy tímido, no le gusta”, narró al programa citado. “Ahí está. Le está yendo superbién”.

Luego de un tiempo actuando en producciones mexicanas, Jon decidió continuar su carrera en su tierra natal. En la actualidad, tiene 40 años y ha logrado consolidar una carrera en Hollywood.

Queen of the South (2016–2019), Chicago Fire (2021), El baile de las luciérnagas (2021) y The Watchful Eye (2023) son algunas de las series en las que ha actuado el hijo mayor de Ecker.

“Yo creo que él es muy aterrizado como persona... Es un muchacho muy aplicado. Lo aplaudo porque trabajó muy duro para lo que está haciendo y lo hace muy bien. Tiene mucho talento”, dijo.

Jon-Michael es un exitoso actor en Hollywood | Instagram

Además de sus éxitos profesionales, Jon está felizmente casado con la actriz y modelo Laura James. La pareja, que contrajo nupcias el año pasado, se encuentra en la espera de su primer bebé.

Guy compartió emocionado la noticia con sus seguidores el pasado 19 de mayo. “Dichoso estoy. ¡Voy a ser abuelo!”, expresó el intérprete de 64 años junto a una ecografía obstétrica de Laura.

Guy Ecker está más feliz que nunca porque se convertirá en abuelo | Instagram

Liam Ecker

El segundo hijo de Ecker se llama Liam y es fruto de su relación con su actual esposa, Estela Sainz, con quien se casó en el año 2000. Él nació en México en 2001 mientras el actor rodaba Salomé.

Su nacimiento fue un momento agridulce para los esposos. “Cuando nació Liam, hubo problemas. Por un par de semanas no le detectaban el corazón”, rememoró durante su relato en Mi vida.

“Fue un momento difícil para mi esposa y para mí. Cuando sí lo detectaron, sentí gran alivio”, contó el actor que estuvo presente en el parto de todos sus hijos a excepción de Jon-Michael.

Hoy en día, Liam tiene alrededor de 22 años y se desconoce a qué se dedica, pero no debe ser nada relacionado a la actuación, pues Guy ha dicho que a sus hijos menores no les interesa el medio.

Sofía, Estela, Guy, Kealam y Liam Ecker durante una tarde juntos | Instagram

Sofía Ecker

El tercer retoño y una única hija de la estrella de La mentira tiene por nombre Sofía. Ella también es producto de su matrimonio con Sainz y llegó al mundo en Estados Unidos durante el año 2003.

Al presente, la joven tiene aproximadamente 20 años y no se sabe sobre sus intereses, pero el histrión ha compartido varias fotos de ella en sus redes en donde aparece con un estilo muy rockero.

Sobre su crianza, Ecker confesó a la emisión citada estar en una etapa de reflexión: “Ahorita, que ya están más grandecitos mis hijos, es la etapa en donde uno se pone a mirar hacia atrás a ver”.

“¿Lo hice bien? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? ¿Por qué son así y no asá? ¿Qué pude haber hecho de otra manera? Es un periodo de reflexión y de juzgarte, pero no solo tú”, compartió.

“Tus hijos (también te juzgan), porque en esta edad constantemente te están cuestionando, te están retando”, reveló. “Es un reto, pero es algo maravilloso. De eso se trata la vida”.

Guy Ecker junto a su única hija, Sofía | Instagram

Kealam Ecker

El vástago menor de Ecker fue bautizado como Kealam. Él nació en México en 2006. El día de hoy, el cuarto y último fruto de la pasión del histrión con Sainz tiene alrededor de 16 o 17 años.

Sobre el joven tampoco se sabe mucho, pero debe estar enfocado en sus estudios. Eso sí, su padre cree que podría ser el único de sus hijos menores que siga sus pasos en el mundo de la actuación.

“A mis hijos menores les afectó un poco diferente mi carrera porque les tocó mucho estar conmigo durante la fama y, de alguna manera, se quieren alejar…”, explicó. “El chiquito, él es otro cuento”.

“No lo sabe todavía, pero tiene mucho carisma, tiene mucho ángel para esto. Él hizo unas obras de teatro de chiquito. De primera lo pusieron de protagonista, dominó el show…”, expuso.