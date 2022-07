Guy Ecker tiene un hijo que también es actor: Jon es tan guapo como él y brilla en Hollywood

Con casi tres décadas de impecable trayectoria, el actor Guy Ecker está consagrado como uno de los galanes más queridos, famosos y respetados del mundo de las telenovelas.

No obstante, el protagonista de Café con aroma de mujer no solo es uno de los rostros más reconocidos de la televisión latinoamericana, también es un dedicado padre de cuatro hijos.

De los retoños del famoso de 63 años, quien no solo heredó su vocación, sino también sus dotes como actor, carisma frente a las cámaras y galanura es su primogénito: Jon-Michael Ecker.

Así ha sido la vida de Jon, el guapo y talentoso hijo de Guy Ecker

El hijo mayor del galán brasileño-estadounidense nació en Texas, Estados Unidos, el 16 de marzo de 1983 y es fruto de su relación con una mujer estadounidense antes de comenzar su carrera.

Jon creció en la ciudad texana de San Marcos. Desde temprana edad, la actuación llamaba su atención, pero se dedicó a sus estudios y obtuvo una licenciatura en Biología Acuática de la UCSB.

No obstante, tras ejercer como biólogo marino, el joven decidió cambiar su rumbo y abandonó su carrera para migrar a México con el fin de perseguir su gran sueño: convertirse en actor.

En la Ciudad de México, Ecker debutó como intérprete con un papel menor en la telenovela Niña de mi corazón en 2010. A partir de entonces, continuó encadenando roles en una producción tras otra.

El equipo (2011), La fuerza del destino (2011), Popland! (2011), Corazón valiente (2012) y Gossip Girl: Acapulco (2013) fueron algunos de los proyectos televisivos en los que actuó.

Sin embargo, luego de cuatro años brillando en la pantalla chica latinoamericana, Jon decidió regresar a su tierra natal para abrirse paso en Hollywood.

Jon-Michael se abre camino en el mercado anglo

A su llegada, el joven rápidamente comenzó a participar en producciones de renombre como Major Crimes (2015), Narcos (2015-2016), NCIS: Nueva Orleans (2016) y Criminal Minds (2017).

Su primer papel protagónico en la pantalla chica estadounidense fue El Güero Dávila en Queen of the South (2016-2019), la versión anglosajona de la exitosa serie La reina del sur.

Gracias a esta actuación en el famoso proyecto, el también modelo saltó a la fama en su país de origen. Tras alcanzar el estrellato, ha seguido anotándose éxitos en grandes proyectos.

La exitosa serie de Netflix Firefly Lane (2021) y Chicago Fire (2021) son las últimas producciones en las que ha derrochado el gran talento y galanura que le heredó a su padre; según Imdb.

Cabe destacar que, aunque su carrera ha estado orientada a la televisión, también ha actuado en una película: la cinta mexicana Cantinflas (2014) en donde encarnó a Marlon Brando.

Tiene su corazón ocupado

En cuanto a su vida sentimental, el artista de 39 años actualmente se encuentra comprometido con la modelo Laura James, con quien tiene una relación desde hace 3 años.

La pareja actualmente vive junta en una granja en Tennessee en donde decidieron comenzar a construir su primer hogar antes de jurarse amor eterno en su boda.

A través de su perfil en Instagram, en donde cuenta con 225 mil seguidores, el orgulloso hermano mayor de Liam, Sofía y Kaelan ha dado cuenta de su feliz nueva vida como granjero.

Asimismo, en esta red social ha compartido otros aspectos de su vida y sus aficiones, como que es un amante de la aventura, los animales, los viajes, navegar por el mar y la carpintería.

De hecho, tiene su propio bote y él mismo ha fabricado varias piezas en madera, como la caja en la que le entregó la sortija de compromiso a su prometida.

Jon Ecker quiere trabajar algún día con su padre

En las postales que publica, Jon continuamente recibe mensajes afirmando que es idéntico a su papá, con quien tiene una gran relación y ha dicho aprender, entre otras cosas, a estar “aterrizado”.

Por ahora, no se sabe cuál será su siguiente proyecto pues parece estar enfocado en su vida personal. Pero, en entrevista a People En Español, contó que le gustaría trabajar con su papá.

“Me encantaría trabajar con mi papá algún día. Sería muy divertido”, dijo en la plática para celebrar su inclusión entre los 50 más bellos de 2021 de la revista, lista en la que su padre también ha figurado.

“Es un honor para mí seguir sus pasos. Solo espero que no tome a mal el hecho de que este año me incluyeron a mí y no a él”, dijo. Además, confesó que le gustaría “volver a trabajar en español”.