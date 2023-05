Sergio Mayer se va contra hija de Hector Parra: la acusa de ‘manipuladora’ e internautas la defienden

Héctor Parra, quien fue denunciado por su hija Alexa Hoffman, fruto de su relación con Ginny Hoffman, de presunto abuso sexual y corrupción de menores, finalmente recibió su sentencia. Recibió una pena por 10 años y seis meses en prisión.

Sergio Mayer, actor y ex diputado mexicano que ha estado asesorando a Alexa y Ginny Hoffman, ha sido señalado por presunto tráfico de influencias, algo que negó en entrevista hace unos meses con Ana María Alvarado para su programa de YouTube, El Precio de la Fama’.

“De mí no depende la institución ni la ley, ni que se llevaran las cosas conforme a derecho, el hecho de que yo haya escuchado a la víctima, y vivimos en un mundo loco, estúpido, donde ahora resulta que el estandarte de la injusticia viene siendo un pederasta confeso, señalado por su propia hija y ahora por las autoridades con base a hechos y evidencias”, dijo a Ana María Alvarado.

El ex bailarín además alegó que no ejercicio de acción penal en contra de Parra y que el tema ha sido sacado de contexto.

“Si piensan que yo tuve que ver, eso ya se demostró, incluso fui a la Fiscalía General de la República donde tuve el no ejercicio de la acción penal por esa acusación tan fuera de contexto con respecto al tráfico de influencias, incluso fui respaldado por toda la comisión de niños, niñas y adolescentes del senado”, añadió el actor.

Sergio Mayer insinuó que Daniela Parra “manipula” a los medios y al público

En un encuentro con los medios, el político y actor señaló que Daniela Parra, quien ha estado defendiendo a su padre, sólo se “revictimiza” ante el público para obtener el apoyo.

“La verdad es que es una reina de la comunicación, le saca muy buen provecho por su imagen de niña (...) Creo que le ha funcionado bastante bien el tema de revictimizarse (...) Quieren distorsionar la información (...)”.

En redes sociales, internautas reaccionaron y salieron en defensa de Daniela. “Se siente el más guapo del mundo, el más pudiente. Todo eso se termina, lo que queda son sus actos, y cuando más alto se sienten, más dolorosa es la caída, existe el karma, y él cada día se le acerca más. Que no cante victoria, “defensor de las mujeres” todo tiene un fin, que no lo olvide”. “Pobre hombre en su vida se le había nombrado tanto como hoy y solo para repudiarlo”; “Yo la admiro en lugar de victimizarse porque ha luchado incansablemente por su papá . Pero hay un Dios que todo lo ve.”; “Solo recuerda, que todo se paga en esta vida y con lo que más quieres, Dios te perdone y te de oportunidad de arrepentirte”; “El modo en el que se expresa Sergio Mayer de Daniela Parra, me hace ver lo mucho que le pesa”; “Ese Sergio quiere fama esperemos que la justicia divina llegue muy pronto”, expresaron en redes sociales.

Daniela Parra señaló ser víctima de acoso

Daniela Parra La hija de Héctor Parra ha luchado para probar la inocencia del actor (Instagram)

Mientras Sergio Mayer se defiende de las acusaciones en su contra y habla del “poder” de la hija de Héctor Parra frente a los medios, ella ha señalado que sufre acoso y responsabilizó públicamente a Ginny Hoffman, Sergio Mayer y a la abogada Olivia Rubio, en caso de que le sucediera algo.

“Yo no sé qué pasa, pero han estado camionetas alrededor de mi casa. Entonces yo hago responsable a cualquiera de la otra parte si me pasa algo. No quiero decir que me están amenazando ni nada, solo quiero hacer responsable a Sergio Mayer, Felipe Nájera, Ginny Hoffman y Olivia Rubio si me pasa algo”, dijo.

