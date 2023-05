Ya no se deja: así calló Yalitza Aparicio a quienes la critican por su tono de piel y le dicen “¡bravo!”

Por años, Yalitza Aparicio ha sido criticada y atacada por su tono de piel y su físico, recibiendo hasta burlas por ello a pesar de sus logros.

La actriz oaxaqueña saltó a la fama con su protagónico en la película Roma, y desde ese momento ha tenido éxito tras éxito, incluso desfilando para marcas importantes de moda.

Sin embargo, a pesar de cada uno de sus triunfos, no falta quien la ataque por su tono de piel y físico, pero la actriz ya se cansó y calló a todos con un simple pero poderoso mensaje.

El mensaje con el que Yalitza Aparicio calló a quienes la critican por su tono de piel

Recientemente Yalitza Aparicio estuvo en el desfile de moda de Dior en México inspirada en Frida Khalo y ella lució hermosa con un vestido largo, con falda ancha y top en tono negro.

“Oigan quien la maquillo 😩”, “debería ponerse otro tono de vestido que vaya mejor con su piel”, “que fea se ve, super pequeñita y sin gracia”, “uy ese color no era el indicado para ella jaja”, y “terrible look”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Sin embargo, la famosa actriz ya no quiso quedarse callada y respondió a todos, callándolos y dando una gran lección.

Yalitza Aparicio La actriz mexicana se mostró orgullosa de su tono de piel y calló a todos (@yalitzaapariciomtz/Instagram)

“¡Y siempre con orgullo de ser mexicana!… Así es, “morena”, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por que no, a la canela que lo complementa con su sabor”, dijo la actriz de forma tajante y contundente, robándose los aplausos.

“Orgullosamente Oaxaqueña!❤️”, “eres perfecta como eres”, “bravo eres una reina un gran ejemplo a seguir, admirable”, “una mujer perfecta y hermosa y que nadie te diga lo contrario”, “así es como se callan bocas, con clase y elegancia”, y “muy contundente, bravo reina”, fueron algunas de las palabras de apoyo.

Por más ataques que le hagan, Yalitza siempre se muestra orgullosa de quien es, sencilla, natural, y sin duda se ha convertido en un gran ejemplo para las mujeres.