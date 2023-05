Victoria Ruffo visitó a Maribel Guardia tras días difíciles: ¿cómo inició su amistad?

Ha pasado más de un mes desde que Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, perdió la vida a causa de un infarto. “Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue”, dijo a los medios un par de días después de dar a conocer la noticia.

Pese al dolor, la actriz siempre ha demostrado su gran fortaleza. Maribel ha publicado emotivos recuerdos al lado de Julián y ha compartido cómo ha encontrado paz en su nieto, el pequeño José Julián.

Eso sí, también ha contado con el apoyo de su gran amiga, la actriz Victoria Ruffo.

Debido a que estaba trabajando fuera de México, la llamada reina de las telenovelas no pudo estar con Maribel cuando murió su hijo. “Me siento muy triste yo desgraciadamente no estoy en México ya vi la noticia y la verdad es algo que no se puede uno imaginar, el dolor que debe estar sufriendo Maribel, me gustaría poder estar ahí y poder abrazarla, confortarla, es una desgraciada terrible y espero que encuentre paz, estoy como en shock”, declaró a Hoy al día siguiente de la muerte de Julián.

Julián Figueroa (Instagram)

Ahora, las amigas han vuelto a estar juntas, dejando un gran mensaje a sus seguidores:

“Las amigas son hermanas que la vida te regala , te quiero @victoriaruffo. Dulces sueños y bendiciones para todos”, se lee en la publicación que compartió Maribel Guardia.

Maribel Guardia (Instagram)

Maribel Guardia Así respondió Victoria Ruffo a la publicación de la actriz (Instagram)

Así ha sido la amistad entre Maribel Guardia y Victoria Ruffo

Victoria Rulfo y Maribel Guardia se han convertido en el dueto favorito del público por sus bailes y ocurrencias en redes sociales. Ambas se han ganado el cariño del público gracias a su talento y carisma en sus proyectos pero también por su faceta de “tiktokers”.

Maribel Guardia Junto con Victoria Ruffo, la actriz ha hecho una gran mancuerna (Instagram)

Las actrices protagonizaron de la segunda parte de “Corona de lágrimas” y han fascinado con su complicidad fuera de cámaras.

En la telenovela, Victoria Ruffo interpretó a Refugio Chavero y Maribel Guardia a Julieta Vásquez, dos mujeres que en medio de la adversidad que enfrentan, se apoyan entre sí.

Victoria Ruffo (Instagram)

A Maribel y Victoria las une que cumplen años con dos días de diferencia. Mientras la ex miss reina de belleza celebra el 29 de mayo, Ruffo lo hace el 31 de mayo. Por eso ya han sido varios años que ambas soplan las velas del pastel juntas.

A principios de junio de este año, Victoria Ruffo y Maribel Guardia celebraron sus cumpleaños, acompañadas del productor “El Güero” Castro, quien también cumplió años. La celebración fue en grande, con globos, decoraciones de colores y dos pasteles de chocolate que compartió con los asistentes. Además, recibieron diversos regalos de los fans.

Victoria Ruffo (Instagram)

Siempre juntas en las buenas y las malas

Ambas actrices siempre se divierten juntas, ya sea bailando, riendo y celebrando sus logros pero también están para la otra en los peores momentos. Además del apoyo que Victoria le ha brindado a Maribel tras la muerte de su hijo, también lo hizo cuando su ex esposo Joan Sebastian falleció. Del mismo modo, Maribel ha estado con Victoria en medio de los problemas que llegó a tener con Eugenio Derbez.