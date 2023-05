Dayanara Torres dice que su pareja sí “la quiere ver brillar”, no como Marc Anthony: ¿quién es?

Dayanara Torres vivió una relación tóxica con Marc Anthony a principios de los 2000, de donde nacieron sus dos hijos. Sin embargo, la ex reina de belleza rehizo su vida amorosa y actualmente tiene una nueva pareja.

Él se llama Marcelo Gama y le ha devuelto la sonrisa a la boricua, aunque al principio no fue fácil “especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes”, declaró recientemente en una entrevista.

Sus palabras llamaron la atención y pusieron en la palestra la relación que tuvo con el salsero, a la que habría hecho referencia. “En estos momentos yo digo, lo que pasó en mi vida me dio las herramientas para saber lo que quiero y lo que nunca voy a dejar pasar y lo que nunca voy a aceptar”, agregó.

“(Marcelo) es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente, pero me hace tan feliz porque es lo que me merezco”, aseveró.

Pero, ¿quién es Marcelo Gama, la actual pareja de Dayanara Torres, ex de Marc Anthony?

Marcelo Gama es brasileño, se dedica al medio artístico así como su amada, pero en el rol de productor y director de televisión. Se cree que se conocieron en 2017 cuando ambos colaboraron en Mira Quién Baila, año en el que ella se coronó como la ganadora.

Puede presumir en su carrera de haber trabajado con Univision, Latin Grammy y Premios Juventud. También en la realización de otros programas y presentaciones musicales, en las que curiosamente destaca una de Marc Anthony.

Asimismo, la actual pareja de Dayanara Torres tiene su propia compañía Thinking Lion Corp, la cual se dedica al a creación y producción de contenidos. Producto de una relación anterior tuvo a Nick, su hijo de 21 años.