Joy y Rebel Wilson desafían a la sociedad con sus esposas: fotos de las hermosas familias que han formado

Joy Huerta y Rebel Wilson no son solo unas exitosas celebridades, una triunfa en la música y la otra en la actuación, sino que se han convertido en un gran ejemplo e inspiración.

Y es que ambas han desafiado a la sociedad y luchan día a día para demostrar que el amor es amor, no importa de donde venga, y ellas han formado unas hermosas familias con sus esposas.

Lamentablemente, ambas han recibido críticas no solo por tener pareja del mismo sexo, sino por tener hijos y formar una familia moderna, pero ellas callan a todos e inspiran con sus historias de amor.

Te recomendamos: Con sus ‘rizos de oro’: hijo de Joy Huerta ya tiene 2 años y estas fotos prueba que es su clon

Joy Huerta y Rebel Wilson y las fotos de su hermosa familia con las que desafían a la sociedad

Joy Huerta se casó con Diana Atri, d e quien se enamoró apenas la conoció y supo que era el amor de su vida, y tienen más de 4 años juntas.

A través de sus redes, tanto Joy como Diana presumen la hermosa familia que han formado en sus redes sociales, pues tienen dos hermosos hijos Noah de 3 años y Nour de 2.

Joy Huerta Joy Huerta formó una hermosa familia con su esposa Diana Atri (@dianaatrim/Instagram)

Constantemente Joy le deja saber a Diana lo mucho que la ama y lo feliz que está de tenerla en su vida y tener a sus hijos, sin importar que la critiquen y ataquen por ello.

Joy Huerta Joy Huerta es muy feliz con su esposa Diana y sus hijos (@dianaatrim/Instagram)

El pasado Día de la Madre, Joy le dedicó unas hermosas palabras a su esposa y le dijo “@dianaatrim no podría jamás, ni en esta ni en otras vidas; elegir mejor compañera de vida con quien ser el mejor equipo y unir para hacer esto todos los días. Te amo mi vida bonita, feliz día ❤️❤️❤️”.

Rebel Wilson se sinceró con sus seguidores y el mundo en junio del año pasado y confesó que tenía novia, gritándolo a los 4 vientos, harta de tener que esconderla por el qué dirán.

Rebel Wilson Rebel Wilson se muestra feliz y enamorada con su novia Ramona (@rebelwilson/Instagram)

La actriz comenzó una relación con la diseñadora de modas y fundadora de la marca de ropa Lemon Ve Limon Ramona Agruma y la presume en sus redes sin temor.

Rebel y Ramona se muestran felices viajando, pasando tiempo juntas, asistiendo a eventos, y dejan claro que aman hacer todo con la otra y finalmente el amor llegó a sus vidas.

Te recomendamos: Rebel Wilson ya es mamá: la adorable foto de la hija que tuvo a través de vientre en alquiler

Rebel Wilson Rebel Wilson y su novia se comprometieron en febrero de este año (@rebelwilson/Instagram)

La actriz tuvo una hija Royce Lillian a quien tuvo a través de un vientre subrogado y quien ha llegado a unirlas mucho más y llenar sus vidas de alegrías.