“Shakira fue demasiado lejos”, medio español causa indignación al condenar a la cantante y defender a Piqué

Shakira y Piqué siguen enemistados y la tensión cada vez aumenta más, no solo entre ellos sino en los fans y hasta en programas de televisión.

Y es que unos defienden a Shakira, mientras que otros al futbolista, y lo hacen a capa y espada, y recientemente un medio español defendió a Piqué.

Fue en el programa de Ana Rosa donde un periodista criticó a Shakira por el video de Acróstico y varias de sus últimas acciones contra Piqué.

Medio español ataca a Shakira por el video de Acróstico y defienden a Piqué

Lejos de alabar el video de Acróstico de Shakira, donde aparecen sus dos hijos, Milán y Sasha, el periodista se fue contra la colombiana y aseguró que “fue demasiado lejos”.

“El video tiene mucha mala leche empezando por los juguetes. Hay equitación de béisbol, de baloncesto, pero no de fútbol, los jugadores del futbolín no llevan la camiseta del Barcelona que sería lo normal”, dijo el periodista.

Y además acusó “todo tiene un significado para herir al padre de esas criaturas, aquí parece que no existe el padre. Esta señora los llevó hace nada a un plató en un programa en Estados Unidos cantando una canción en contra del padre”.

Sin embargo, hubo una periodista que la defendió y dijo que sus hijos querían estar allí en el set y no fue porque Shakira los obligó.

“Porque querían estar ahí los niños, porque están acostumbrados a muchas más cosas”, dijo la mujer.

Esto ha causado indignación en redes, pues aseguran que el periodista es un “machista” que justifica a quien no tiene justificación.

“Seguro fue un Piqué en su pasado, por eso se siente tan dolido”, “ay si pobrecito Piqué, que mala es Shakira, señor cuide lo que dice por favor”, “uno siembra lo que cosecha y esos niños se ven que no lo quieren, ella no tiene la culpa”, “ahora resulta que Shakira es la mala, no pues que machista este tipo”, y “por idiotas como él y Piqué es que estamos como estamos”, fueron algunas de las reacciones en redes.